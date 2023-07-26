Молився за Росію: на Сумщині митрополиту повідомлено про підозру

На Сумщині митрополиту, який підтримував країну-агресора та молився за російську владу, повідомлено про підозру.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у вересні 2022 року керівник Роменської єпархії УПЦ МП виїхав як архієрей через одну з європейських країн до Росії. Там він взяв участь у публічному богослужінні, під час якого молився за керівництво країни-агресора та російських окупантів.

– Відповідно до висновку спеціалістів, зазначені факти та висловлювання митрополита підтверджують публічну підтримку російської влади, держави, війська та народу, – йдеться у повідомленні.

Наприкінці 2022 року РНБО застосувала персональні санкції до нього, згідно з указом президента України Володимира Зеленського припинено його громадянство України.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури колишньому керівнику Роменської єпархії УПЦ МП повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Наразі підозрюваного оголошено в розшук.

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