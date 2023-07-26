Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Могут ли мобилизовать, если жена – инвалид 3 группы: объясняет эксперт
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
В Москве беспилотники поразили два здания
Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Смертельное ДТП с нацгвардейцами: 23-летний водитель отправлен под стражу на 2 месяца

Смертельное ДТП с нацгвардейцами: 23-летний водитель отправлен под стражу на 2 месяца
Фото: Офис генпрокурора

Водителя легковика, который накануне в Киеве на блокпосте совершил наезд на военнослужащих, в результате которого погиб нацгвардеец и были травмированы еще двое военных, отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

— По ходатайству Киевской городской прокуратуры взят под стражу на два месяца без права внесения залога водитель автомобиля Volkswagen, который 25 июля 2023 года совершил смертельное ДТП, в результате которого один военнослужащий погиб, а другой госпитализирован с травмами, — говорится в сообщении.

Меру пресечения избрал Шевченковский районный суд Киева. Действия мужчины квалифицированы согласно ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Напомним, что в Киеве 25 июля около 00:05 возле метро Святошин мужчина совершил наезд на военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту. В тот же день водителю было сообщено о подозрении.

ДТП, Київ, Нацгвардия, Суд
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Киеве задержали агента ГРУ, под видом студента разведывавшего оборону области
У Києві затримали агента ГРУ
В России показательно судят 18 военных из батальона Айдар. Лубинец призвал мир отреагировать
Суд над Айдарівцями
СНБО поручил проверить, как выполняют решения по обустройству укрытий
Укриття
Суд взял под стражу экс-военкома Одесской области Борисова
Смертельное ДТП с нацгвардейцами: 23-летний водитель отправлен под стражу на 2 месяца
Экспресс-режим: в Киеве упростили оплату проезда в транспорте с помощью iPhone
тролейбус київ
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (26.07.2023)
Смертельное ДТП с нацгвардейцами: 23-летний водитель отправлен под стражу на 2 месяца
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (26.07.2023)
Смертельное ДТП с нацгвардейцами: 23-летний водитель отправлен под стражу на 2 месяца
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (26.07.2023)
Смертельное ДТП с нацгвардейцами: 23-летний водитель отправлен под стражу на 2 месяца
После тяжелого ранения вернулся на фронт: история боевых медиков с передовой
Смертельное ДТП с нацгвардейцами: 23-летний водитель отправлен под стражу на 2 месяца
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь