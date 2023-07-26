Смертельное ДТП с нацгвардейцами: 23-летний водитель отправлен под стражу на 2 месяца

Водителя легковика, который накануне в Киеве на блокпосте совершил наезд на военнослужащих, в результате которого погиб нацгвардеец и были травмированы еще двое военных, отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

— По ходатайству Киевской городской прокуратуры взят под стражу на два месяца без права внесения залога водитель автомобиля Volkswagen, который 25 июля 2023 года совершил смертельное ДТП, в результате которого один военнослужащий погиб, а другой госпитализирован с травмами, — говорится в сообщении.

Меру пресечения избрал Шевченковский районный суд Киева. Действия мужчины квалифицированы согласно ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Напомним, что в Киеве 25 июля около 00:05 возле метро Святошин мужчина совершил наезд на военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту. В тот же день водителю было сообщено о подозрении.

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