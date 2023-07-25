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Малиновская Ангелина, редактор ленты

На большой скорости протаранил блокпост: мужчина насмерть сбил нацгвардейца, еще двоих травмировал

На большой скорости протаранил блокпост: мужчина насмерть сбил нацгвардейца, еще двоих травмировал
Фото: Офис генпрокурора

В Киеве 25 июля около 00:05 возле метро Святошин мужчина совершил наезд на военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту.

— Предварительно правоохранители установили, что 23-летний водитель на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих Нацгвардии Украины, которые несли службу на блокпосту. Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых также находился военный, — сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП в г. Киеве Юлия Гирдвилис.

В результате ДТП 49-летний солдат Нацгвардии от полученных травм погиб, его 26-летнего товарища госпитализировали в больницу, третьему военному оказали помощь на месте.

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Прибор драгер показал, что водитель был в трезвом состоянии, впрочем сейчас проводятся экспертизы относительно наркотического опьянения мужчины на момент ДТП.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато расследование по факту ДТП, в результате которого один военнослужащий погиб, еще один госпитализирован (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 УПК Украины на месте происшествия. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

На большой скорости протаранил блокпост: мужчина насмерть сбил нацгвардейца, еще двоих травмировал
На большой скорости протаранил блокпост: мужчина насмерть сбил нацгвардейца, еще двоих травмировал
На большой скорости протаранил блокпост: мужчина насмерть сбил нацгвардейца, еще двоих травмировал
На большой скорости протаранил блокпост: мужчина насмерть сбил нацгвардейца, еще двоих травмировал
На большой скорости протаранил блокпост: мужчина насмерть сбил нацгвардейца, еще двоих травмировал
На большой скорости протаранил блокпост: мужчина насмерть сбил нацгвардейца, еще двоих травмировал

Первоочередные следственные действия продолжаются.

Задержанному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Источник: Офис генпрокурора, Нацполиция
ДТП, Київ, Нацгвардия, українські військові
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