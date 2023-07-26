Смертельна ДТП з нацгвардійцями: 23-річного водія відправлено під варту на 2 місяці
Водія легковика, який напередодні у Києві на блокпосту скоїв наїзд на військовослужбовців, внаслідок чого загинув нацгвардієць і травмувалися ще двоє військових, відправили під варту на два місяці без права внесення застави.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
– За клопотанням Київської міської прокуратури взято під варту на два місяці без права внесення застави водія автомобіля Volkswagen, який 25 липня 2023 року вчинив смертельну ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, а іншого госпіталізовано з травмами, – йдеться у повідомленні.
Запобіжний захід обрав Шевченківський районний суд Києва. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України.
Нагадаємо, що у Києві 25 липня близько 00:05 біля метро Святошин чоловік здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту. У той же день водію було повідомлено про підозру.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська