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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Смертельна ДТП з нацгвардійцями: 23-річного водія відправлено під варту на 2 місяці

Смертельна ДТП з нацгвардійцями: 23-річного водія відправлено під варту на 2 місяці
Фото: Офіс генпрокурора

Водія легковика, який напередодні у Києві на блокпосту скоїв наїзд на військовослужбовців, внаслідок чого загинув нацгвардієць і травмувалися ще двоє військових, відправили під варту на два місяці без права внесення застави.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

– За клопотанням Київської міської прокуратури взято під варту на два місяці без права внесення застави водія автомобіля Volkswagen, який 25 липня 2023 року вчинив смертельну ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, а іншого госпіталізовано з травмами, – йдеться у повідомленні.

Запобіжний захід обрав Шевченківський районний суд Києва. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, що у Києві 25 липня близько 00:05 біля метро Святошин чоловік здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту. У той же день водію було повідомлено про підозру.

ДТП, Київ, Нацгвардія, Суд
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