Сегодня у Сил обороны были очень неплохие результаты на фронте – Зеленский
Украинские войска имели неплохие результаты на фронте в течение 518-х суток войны.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время обращения по итогам 26 июля.
Глава государства говорит, что сегодня были “очень неплохие” результаты у Сил обороны на фронте и пообещал предоставить детали позже.
Он начал обращение с особой благодарности всем воинам ПВО за каждую сбитую российскую ракету в течение суток.
— Сейчас данные еще уточняются, но, по предварительным докладам, только в течение сегодняшнего ракетного налета удалось сбить более 30 ракет — абсолютное большинство из тех, что были применены против нас. Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет. Но очень важно, что дерзость этой атаки удалось уничтожить. ПВО — молодцы, — сказал президент.
Владимир Зеленский добавил, что власти Украины ежедневно работают для того, чтобы у ВСУ было больше и больше возможностей для защиты Украины, украинских городов и людей.
Также глава государства рассказал о сегодняшнем экстренном заседании Совета Украина — НАТО.
— Мы договаривались об этом заседании с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, буквально за несколько дней собрали Совет. И Йенс, и все государства-союзники отреагировали оперативно и солидарно. На уровне военного блока четко осудили российские атаки против нашего государства, против наших портов. Обсудили, какие конкретно действия могут вернуть спокойствие и предсказуемость Черноморскому региону. Спасибо всем за содержательную работу сегодняшнего Совета Украина — НАТО, — сказал он.
Также украинский лидер поблагодарил сенат Италии за решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа, что Зеленский назвал “очень важным”.
— Важно, что признание миром исторической правды о Голодоморе становится все более уверенным — шаг за шагом мы обеспечим полное признание этой правды, — сказал он.
Президент также доложил о нескольких проведенных совещаний по подготовке международных мероприятий в августе, в частности Крымской платформы.
Также он отметил, что Украина готовит перечень деоккупационных шагов для Крыма.
— Комплексных: и по безопасности, и экономических, и социальных. Мы можем довольно быстро реинтегрировать Крым в государственную ткань Украины. Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что, пока Крымский мост еще хоть как-то работает, надо им возвращаться домой, в Россию, — сказал он.
Президент подчеркнул, что Крым, как и вся Украина, будет свободным.
— Свободным от всего российского зла, начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом. Россия проигрывает эту войну, и ни одна ракета ее не спасет, — сообщил Зеленский.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская