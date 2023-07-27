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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Сегодня у Сил обороны были очень неплохие результаты на фронте – Зеленский

Сегодня у Сил обороны были очень неплохие результаты на фронте – Зеленский
Фото: Офис президента

Украинские войска имели неплохие результаты на фронте в течение 518-х суток войны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время обращения по итогам 26 июля.

Глава государства говорит, что сегодня были “очень неплохие” результаты у Сил обороны на фронте и пообещал предоставить детали позже.

Он начал обращение с особой благодарности всем воинам ПВО за каждую сбитую российскую ракету в течение суток.

— Сейчас данные еще уточняются, но, по предварительным докладам, только в течение сегодняшнего ракетного налета удалось сбить более 30 ракет — абсолютное большинство из тех, что были применены против нас. Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет. Но очень важно, что дерзость этой атаки удалось уничтожить. ПВО — молодцы, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что власти Украины ежедневно работают для того, чтобы у ВСУ было больше и больше возможностей для защиты Украины, украинских городов и людей.

Также глава государства рассказал о сегодняшнем экстренном заседании Совета Украина — НАТО.

— Мы договаривались об этом заседании с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, буквально за несколько дней собрали Совет. И Йенс, и все государства-союзники отреагировали оперативно и солидарно. На уровне военного блока четко осудили российские атаки против нашего государства, против наших портов. Обсудили, какие конкретно действия могут вернуть спокойствие и предсказуемость Черноморскому региону. Спасибо всем за содержательную работу сегодняшнего Совета Украина — НАТО, — сказал он.

Также украинский лидер поблагодарил сенат Италии за решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа, что Зеленский назвал “очень важным”.

— Важно, что признание миром исторической правды о Голодоморе становится все более уверенным — шаг за шагом мы обеспечим полное признание этой правды, — сказал он.

Президент также доложил о нескольких проведенных совещаний по подготовке международных мероприятий в августе, в частности Крымской платформы.

Также он отметил, что Украина готовит перечень деоккупационных шагов для Крыма.

— Комплексных: и по безопасности, и экономических, и социальных. Мы можем довольно быстро реинтегрировать Крым в государственную ткань Украины. Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что, пока Крымский мост еще хоть как-то работает, надо им возвращаться домой, в Россию, — сказал он.

Президент подчеркнул, что Крым, как и вся Украина, будет свободным.

— Свободным от всего российского зла, начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом. Россия проигрывает эту войну, и ни одна ракета ее не спасет, — сообщил Зеленский.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Крым, Російська агресія
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