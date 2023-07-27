ВСУ уничтожили 36 ракет РФ, выпущенных по Украине – Олещук

Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили 36 российских крылатых ракет, выпущенных по украинским городам и селам в течение 26 июля.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

— Сегодня противовоздушной обороной Украины уничтожено 36 воздушных целей: 3 крылатые ракеты Калибр; 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555, — говорится в сообщении.

Также военные пока не называют общего количества ракет, выпущенных по территории Украины.

Это уже вторая ракетная атака по территории Украины в течение 26 июля. Об ударе Калибрами после обеда ВС ВСУ сообщали ранее. Так, по уточненной информации, тогда было уничтожено не две, а три крылатые ракеты Калибр.

— Около 17:00 противник атаковал из района Каспийского моря крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Было зафиксировано пуски 36 ракет из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на Запад, постоянно меняя направление полета.

Впрочем, несмотря на попытки оккупантов, по маршруту следования ракет работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

— Кроме того, около 19:00 оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 Кинжал в направлении Хмельницкой области, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Источники: ПС ЗСУ, Микола Олещук

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