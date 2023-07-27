Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Могут ли мобилизовать, если жена – инвалид 3 группы: объясняет эксперт
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
В Москве беспилотники поразили два здания
Срочно
Массовая воздушная тревога: в Житомирской области гремят взрывы
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

ВСУ уничтожили 36 ракет РФ, выпущенных по Украине – Олещук

ВСУ уничтожили 36 ракет РФ, выпущенных по Украине – Олещук
Фото: Минобороны

Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили 36 российских крылатых ракет, выпущенных по украинским городам и селам в течение 26 июля.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

— Сегодня противовоздушной обороной Украины уничтожено 36 воздушных целей: 3 крылатые ракеты Калибр; 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555, — говорится в сообщении.

Также военные пока не называют общего количества ракет, выпущенных по территории Украины.

Это уже вторая ракетная атака по территории Украины в течение 26 июля. Об ударе Калибрами после обеда ВС ВСУ сообщали ранее. Так, по уточненной информации, тогда было уничтожено не две, а три крылатые ракеты Калибр.

— Около 17:00 противник атаковал из района Каспийского моря крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Было зафиксировано пуски 36 ракет из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на Запад, постоянно меняя направление полета.

Впрочем, несмотря на попытки оккупантов, по маршруту следования ракет работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

— Кроме того, около 19:00 оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 Кинжал в направлении Хмельницкой области, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Читайте также
Вечерняя ракетная атака РФ и “хлопок” в Крыму: 518-й день войны
ВСУ уничтожили 36 ракет РФ, выпущенных по Украине – Олещук

Источники: ПС ЗСУ, Микола Олещук

Война в Украине, ВСУ, Повітряні сили України, Ракетные удары России, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сегодня Силы обороны имели очень неплохие результаты на фронте — Зеленский
ВСУ уничтожили 36 ракет РФ, выпущенных по Украине – Олещук
Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинского народа
ВСУ уничтожили 36 ракет РФ, выпущенных по Украине – Олещук
В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию: Зеленский внес законопроекты в Раду
Володимир Зеленський
К тюремному заключению приговорены 18 депутатов Госдумы РФ, еще 73 на очереди — СБУ
Дума РФ
В небе над Днепропетровской областью сбили ракету: ОВА об атаке РФ
ВСУ уничтожили 36 ракет РФ, выпущенных по Украине – Олещук
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (26.07.2023)
ВСУ уничтожили 36 ракет РФ, выпущенных по Украине – Олещук
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (26.07.2023)
ВСУ уничтожили 36 ракет РФ, выпущенных по Украине – Олещук
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (26.07.2023)
ВСУ уничтожили 36 ракет РФ, выпущенных по Украине – Олещук
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (26.07.2023)
ВСУ уничтожили 36 ракет РФ, выпущенных по Украине – Олещук
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь