Сьогодні Сили оборони мали дуже непогані результати на фронті – Зеленський

Українські війська мали непогані результати на фронті протягом 518-ї доби війни.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення за підсумками 26 липня.

Глава держави каже, що сьогодні були “дуже непогані” результати у Сил оборони на фронті та пообіцяв надати деталі згодом.

Він почав звернення з особливої подяки всім воїнам ППО за кожну збиту російську ракету протягом доби.

– Зараз дані ще уточнюються, але, за попередніми доповідями, лише протягом сьогоднішнього ракетного нальоту вдалося збити понад 30 ракет – абсолютну більшість із тих, що були застосовані проти нас. Є кілька влучань, є й падіння уламків ракет. Але дуже важливо, що зухвалість цієї атаки вдалося знищити. ППО – молодці, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що влада України щодня працює для того, щоб у ЗСУ було більше й більше можливостей для захисту України, українських міст і людей.

Також глава держави розповів про сьогоднішнє екстрене засідання Ради Україна – НАТО.

– Ми домовлялися про це засідання з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, буквально за кілька днів зібрали Раду. І Єнс, і всі держави-союзники відреагували оперативно та солідарно. На рівні військового блоку чітко засуджені російські атаки проти нашої держави, проти наших портів. Обговорили, які конкретно дії можуть повернути спокій і передбачуваність Чорноморському регіону. Дякую всім за змістовну роботу сьогоднішньої Ради Україна – НАТО, – сказав він.

Також український лідер подякував сенату Італії за рішення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу, що Зеленський назвав “дуже важливим”.

– Важливо, що визнання світом історичної правди про Голодомор стає дедалі впевненішим – крок за кроком ми забезпечимо повне визнання цієї правди, – сказав він.

Президент також доповів про кілька проведених нарад щодо підготовки міжнародних заходів у серпні, зокрема Кримської платформи.

Також він наголосив, що Україна готує перелік деокупаційних кроків для Криму.

– Комплексних: і безпекових, і економічних, і соціальних. Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим у державну тканину України. Власне, уже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, в Росію, – сказав він.

Президент наголосив, що Крим, як і вся Україна, буде вільним.

– Вільним від усього російського зла, починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантом. Росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує, – повідомив Зеленський.

Джерело : Офіс президента

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