Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
В Москве беспилотники поразили два здания
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ
Закрылся в кабинете и выстрелил в себя: в Тернополе полицейский пытался совершить суицид
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ отбили атаки РФ в районе Авдеевки и сдерживают вражеское наступление у Марьинки

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На 518-е сутки полномасштабной войны Силы обороны не дают российским оккупантам продвинуться на пяти направлениях фронта.

Так, на Купянском направлении украинские защитники стойко держат оборону.

На Лиманском направлении наступательные действия захватчиков в районе южнее Дибровы Луганской области не имели успеха.

На Бахмутском направлении украинские военные успешно отбили вражеские атаки в районах восточнее Ступочек и возле Дилиевки.

На Авдеевском направлении Вооруженные силы Украины под плотным огнем авиации и артиллерии РФ успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Минус 22 вражеские артсистемы за сутки: потери РФ на 26 июля
Бої на фронті
Путин не уверен в своей способности сплачивать элиту – ISW о реакции на бунт Пригожина
володимир путін
Карта боевых действий на 26.07.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Шахеды попали в промышленные объекты в Харьковской области
ВСУ отбили атаки РФ в районе Авдеевки и сдерживают вражеское наступление у Марьинки
Иран усиливает военное партнерство с Россией — Госдеп США
ВСУ отбили атаки РФ в районе Авдеевки и сдерживают вражеское наступление у Марьинки
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
После тяжелого ранения вернулся на фронт: история боевых медиков с передовой
ВСУ отбили атаки РФ в районе Авдеевки и сдерживают вражеское наступление у Марьинки
Роковая ошибка Запада: почему Украина уже 20 лет пытается попасть в НАТО
ВСУ отбили атаки РФ в районе Авдеевки и сдерживают вражеское наступление у Марьинки
Цены на жилье во Львове превышают столичные: как купить квартиру не за все деньги мира
ВСУ отбили атаки РФ в районе Авдеевки и сдерживают вражеское наступление у Марьинки
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (25.07.2023)
ВСУ отбили атаки РФ в районе Авдеевки и сдерживают вражеское наступление у Марьинки
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь