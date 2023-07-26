ВСУ отбили атаки РФ в районе Авдеевки и сдерживают вражеское наступление у Марьинки
На 518-е сутки полномасштабной войны Силы обороны не дают российским оккупантам продвинуться на пяти направлениях фронта.
Так, на Купянском направлении украинские защитники стойко держат оборону.
На Лиманском направлении наступательные действия захватчиков в районе южнее Дибровы Луганской области не имели успеха.
На Бахмутском направлении украинские военные успешно отбили вражеские атаки в районах восточнее Ступочек и возле Дилиевки.
На Авдеевском направлении Вооруженные силы Украины под плотным огнем авиации и артиллерии РФ успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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