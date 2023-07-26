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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ відбили атаки РФ у районі Авдіївки та стримують ворожий наступ біля Мар’їнки

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На 518-ту добу повномасштабної війни Сили оборони не дають російським окупантам просунутись на п’яти напрямках фронту.

Так, на Куп’янському напрямку українські захисники стійко тримають оборону.

На Лиманському напрямку наступальні дії загарбників у районі південніше Діброви Луганської області не мали успіху.

На Бахмутському напрямку українські військові успішно відбили ворожі атаки в районах східніше Ступочок та біля Диліївки.

На Авдіївському напрямку Збройні сили України під щільним вогнем авіації та артилерії РФ успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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