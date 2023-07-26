ЗСУ відбили атаки РФ у районі Авдіївки та стримують ворожий наступ біля Мар’їнки
На 518-ту добу повномасштабної війни Сили оборони не дають російським окупантам просунутись на п’яти напрямках фронту.
Так, на Куп’янському напрямку українські захисники стійко тримають оборону.
На Лиманському напрямку наступальні дії загарбників у районі південніше Діброви Луганської області не мали успіху.
На Бахмутському напрямку українські військові успішно відбили ворожі атаки в районах східніше Ступочок та біля Диліївки.
На Авдіївському напрямку Збройні сили України під щільним вогнем авіації та артилерії РФ успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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