ЗСУ відбили атаки РФ у районі Авдіївки та стримують ворожий наступ біля Мар’їнки

На 518-ту добу повномасштабної війни Сили оборони не дають російським окупантам просунутись на п’яти напрямках фронту.

Так, на Куп’янському напрямку українські захисники стійко тримають оборону.

На Лиманському напрямку наступальні дії загарбників у районі південніше Діброви Луганської області не мали успіху.

На Бахмутському напрямку українські військові успішно відбили ворожі атаки в районах східніше Ступочок та біля Диліївки.

На Авдіївському напрямку Збройні сили України під щільним вогнем авіації та артилерії РФ успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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