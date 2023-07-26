Проверки военкоматов и взрывы на Харьковщине: 518-й день войны
В Донецкой области угроза применения вражеских БпЛА — ВС ВСУ
В Донецкой области существует угроза из-за применения врагом ударных БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В Харьковской области прозвучали взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.
Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на слова местных жителей Харьковской области. По предварительной информации, там работают силы противовоздушной обороны Украины.
По данным Харьковской ОВА, за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с помощью боевой авиации обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
В частности, под вражеским огнем находились Гурьев Казачок, Песчаное, Волчанск, Двуречная, Западное, Купянск и другие населенные пункты.
В селе Песчаное Купянского района обстрелом поврежден частный дом. Ранения получили 12-летний мальчик и две женщины.
На Купянском направлении враг нанес авиаудары в районе населенных пунктов Терны, Ольшана и Кисловка. Украинские защитники ведут бои с оккупантами и наносят РФ ощутимые потери, отмечают в ОВА.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская