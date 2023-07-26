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Илья Нежигай, редактор ленты

Проверки военкоматов и взрывы на Харьковщине: 518-й день войны

Проверки военкоматов и взрывы на Харьковщине: 518-й день войны
26 июля, 0:32

В Донецкой области угроза применения вражеских БпЛА — ВС ВСУ

В Донецкой области существует угроза из-за применения врагом ударных БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

26 июля, 0:16

В Харьковской области прозвучали взрывы

В Харьковской области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на слова местных жителей Харьковской области. По предварительной информации, там работают силы противовоздушной обороны Украины.

По данным Харьковской ОВА, за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с помощью боевой авиации обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

В частности, под вражеским огнем находились Гурьев Казачок, Песчаное, Волчанск, Двуречная, Западное, Купянск и другие населенные пункты.

В селе Песчаное Купянского района обстрелом поврежден частный дом. Ранения получили 12-летний мальчик и две женщины.

На Купянском направлении враг нанес авиаудары в районе населенных пунктов Терны, Ольшана и Кисловка. Украинские защитники ведут бои с оккупантами и наносят РФ ощутимые потери, отмечают в ОВА.

Война в Украине
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