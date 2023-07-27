Вероятно, склад БК: в Токмаке прогремел взрыв

В окрестностях временно оккупированного Токмака Запорожской области прогремел взрыв.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, а также мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.

— Токмак принимает поздравления. Жители сообщают о нескольких очень громких взрывах, — написал Федоров.

По другой информации, во временно захваченном россиянами городе в склад боеприпасов врага прилетела украинская ракета.

Однозначных подтверждений, а также фото или видеосвидетельств взрыва на складе БК пока нет.

Известно, что в Токмаке развернуты значительные силы оккупационной армии РФ, в частности, россияне из батальона Ахмат.

Сам город, по данным со спутников и согласно анализу военных экспертов, окружен существенными фортификационными линиями россиян.

Как ранее писала газета New York Times, ссылаясь на два источника в Пентагоне, украинское командование проинформировало Вашингтон о начале новой фазы наступления на направлении главного удара — к югу от Орехово в Запорожской области. В случае прорыва российских оборонительных рубежей это позволит ВСУ двигаться именно на Токмак и далее на Мелитополь у Азовского моря.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 519-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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