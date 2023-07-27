Ймовірно, склад БК: в Токмаку пролунав вибух
На околицях тимчасово окупованого Токмака Запорізької області пролунав вибух.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, а також мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров.
– Токмак приймає вітання. Мешканці повідомляють про кілька дуже гучних вибухів, – написав Федоров.
За іншою інформацією, в тимчасово захопленому росіянами місті в склад боєприпасів ворога прилетіла українська ракета.
Однозначних підтверджень, а також фото чи відеосвідчень вибуху на складі БК наразі немає.
Відомо, що у Токмаку розгорнуті значні сили окупаційної армії РФ, зокрема росіяни з батальйону Ахмат.
Саме місто, за даними з супутників та згідно з аналізом військових експертів, оточено суттєвими фортифікаційними лініями росіян.
Як раніше писала газета New York Times, посилаючись на два джерела в Пентагоні, українське командування поінформувало Вашингтон про початок нової фази наступу на напрямку головного удару – на південь від Оріхового в Запорізькій області. У разі прориву російських оборонних рубежів це дасть змогу ЗСУ рухатися саме на Токмак і далі на Мелітополь біля Азовського моря.
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