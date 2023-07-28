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Илья Нежигай, редактор ленты

Ищем ПВО, чтобы защитить Одессу и Юг — Зеленский

Ищем ПВО, чтобы защитить Одессу и Юг — Зеленский
Фото: Офис президента

Украинская власть ищет средства противовоздушной обороны, чтобы усилить защиту Одессы и Юга.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 27 июля.

Снимая видеообращение в одесском Спасо-Преображенском соборе, президент рассказал о докладе по ликвидации последствий российских ударов по Одессе и области.

— Здесь, в Свято-Преображенском храме, который Россия пыталась уничтожить, чувствуется, что наши люди, наш дух все равно сильнее. Сильнее, чем российский террор. Ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу, весь наш юг. И я благодарю всех в мире, кто уже присоединился к этой работе с нами, — подчеркнул он.

Он начал видеообращение с того, что завершает этот день работой в Одессе. А в целом за сутки посетил Днепропетровскую область, Николаев, Очаков и Одесскую область.

— Наши боевые медики, все наши медицинские работники и работницы, которые спасают жизни наших воинов и гражданских, взрослых и детей. Имел честь поздравить сегодня украинских врачей и медицинских сестричек, фронтовых медиков с профессиональным праздником. Наградил лучших. Но благодарен всем — каждому и каждой, кто остается в наших городах и селах, в прифронтовых районах, кто работает на передовой, на ком держится жизнь Украины, — сказал он и поблагодарил всех, кто сражается ради Украины.

Также глава государства снова затронул тему военкоматов во время заседания Ставки.

— Утром провел Ставку. Как и всегда, рассмотрели ключевые вопросы нашей обороны, защиты нашего неба и наших городов. Доклады по ситуации на фронте и проверяем военкоматов.  Думаю реакцию государства на злоупотребления военкомов вы видите, — сказал он.

Относительно Николаева президент заявил, что есть много вопросов, которые надо решить. В частности, это касается и областной больницы.

— Министр здравоохранения и глава областной администрации все услышали, прокомментировал он Николаев.

Также Зеленский поблагодарил медработников из Одессы и Очакова, что на Николаевщине.

— Важный разговор состоялся и в присутствии министра здравоохранения с командующим Медицинских сил ВСУ Татьяной Остащенко. О том, что касается вопросов, которые остро беспокоят наших боевых медиков, наших воинов. Вопросов, от которых зависит спасение жизней. Ожидаю совместной работы командующего с сообществом боевых медиков, с волонтерами и, с другой стороны, с чиновниками, чтобы были найдены необходимые решения, — сказал он.

Также президент назвал справедливым то, что в Верховной Раде Украины стало на одного депутата меньше, после досрочного прекращения полномочий нардепа от Слуги народа Юрия Аристова.

— Киев. Сегодня минус один депутат Верховной Рады Украины. Справедливо. Считаю, что скажу сейчас тоже справедливо: каждое намерение любого чиновника куда-то поехать за границу, любого депутата стоит проверять до секунды. Если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет, — сказал он.

Отдельно президент поблагодарил военных, которые приложили усилия к освобождению Старомайорского в Донецкой области.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Одесса
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