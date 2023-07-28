Шукаємо ППО, щоб захистити Одесу та Південь – Зеленський

Українська влада шукає засоби протиповітряної оборони, щоб посилити захист Одеси та Півдня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 27 липня.

Знімаючи відеозвернення в одеському Спасо-Преображенському соборі, президент розповів про доповідь щодо ліквідації наслідків російських ударів по Одесі та області.

– Тут, у Свято-Преображенському храмі, який Росія намагалася знищити, відчувається, що наші люди, наш дух усе одно сильніші. Сильніші, ніж російський терор. Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу, увесь наш південь. І я дякую всім у світі, хто вже приєднався до цієї роботи з нами, – наголосив він.

Він почав відеозвернення з того, що завершує цей день роботою в Одесі. А в цілому за добу відвідав Дніпропетровську область, Миколаїв, Очаків та Одеську область.

– Наші бойові медики, усі наші медичні працівники й працівниці, які рятують життя наших воїнів і цивільних, дорослих і дітей. Мав честь привітати сьогодні українських лікарів і медичних сестричок, фронтових медиків із професійним святом. Нагородив найкращих. Але вдячний усім – кожному й кожній, хто залишається в наших містах і селах, у прифронтових районах, хто працює на передовій, на кому тримається життя України, – сказав він та подякував усім, хто б’ється заради України.

Також глава держави знову зачепив тему військкоматів під час засідання Ставки.

– Вранці провів Ставку. Як і завжди, розглянули ключові питання нашої оборони, захисту нашого неба й наших міст. Доповіді щодо ситуації на фронті та перевіряємо воєнкомів. Думаю реакцію держави на зловживання воєнкомів ви бачите, – сказав він.

Щодо Миколаєва президент заявив, що є багато питань, які треба вирішити. Зокрема, це стосується і обласної лікарні.

– Міністр охорони здоров’я та очільник обласної адміністрації все почули, прокоментував він Миколаїв.

Також Зеленський подякував медпрацівникам з Одеси та Очакова, що на Миколаївщині.

– Важлива розмова відбулась і в присутності міністра охорони здоровʼя з командувачем Медичних сил ЗСУ Тетяною Остащенко. Про те, що стосується питань, які гостро турбують наших бойових медиків, наших воїнів. Питань, від яких залежить порятунок життів. Очікую спільної роботи командувача зі спільнотою бойових медиків, із волонтерами та, з іншого боку, з урядовцями, щоб були знайдені необхідні рішення, – сказав він.

Також президент назвав справедливим те, що у Верховній Раді України стало на одного депутата менше, після дострокове припинення повноважень нардепа від Слуги народу Юрія Арістова.

– Київ. Сьогодні мінус один депутат Верховної Ради України. Справедливо. Вважаю, що скажу зараз теж справедливо: кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине, – сказав він.

Окремо президент подякував військовим, які доклали зусиль до звільнення Старомайорського в Донецькій області.

Джерело : Офіс президента

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