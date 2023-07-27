Илья Нежигай, редактор ленты
Итоги Совета Украина-НАТО и массированная ракетная атака РФ: 519-й день войны
27 июля, 0:18
На Херсонщине и Николаевщине угроза атаки ракет и БпЛА РФ — ВС ВСУ
В Херсонской и Николаевской областях существует угроза применения вражеских ракет и ударных БпЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская