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Украина
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СБУ сообщила о подозрении генералу РФ, который командовал бомбардировкой Мариуполя

СБУ
Фото: СБУ

СБУ сообщила о подозрении генерал-лейтенанту Николаю Гостеву — командующему 4-й армии военно-воздушных Сил и противовоздушной обороны Южного военного округа Воздушно-космических сил ВС РФ (г. Ростов-на-Дону).

В период с 24 февраля до конца мая 2022-го года он командовал подчиненными ему подразделениями российской авиации, которые участвовали в захвате части территории Донецкой области.

Именно по приказу Гостева россияне осуществляли массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре Мариуполя.

— Вражеские атаки приводили к гибели мирных жителей города, в том числе детей, а также к разрушению жилых домов, больниц и тд. Для осуществления ударов захватчики использовали ракеты класса “воздух-земля” и авиационные бомбы, среди которых были запрещенные фосфорные боеприпасы, — проинформировали в СБУ.

Кроме того, российский генерал лично командовал подразделениями боевой авиации, которые обеспечивали поддержку наземных группировок РФ во время штурма украинских городов в Донецкой области.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Гостеву о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору);
  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);
  • ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военный действий).

Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Мариуполь, Російська агресія, СБУ
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