СБУ повідомила про підозру генералу РФ, який командував бомбардуванням Маріуполя

СБУ повідомила про підозру генерал-лейтенанту Миколі Гостєву – командувачу 4-ї армії військово-повітряних Сил та протиповітряної оборони Південного військового округу Повітряно-космічних сил ЗС РФ (м. Ростов-на-Дону).

На період з 24 лютого до кінця травня 2022-го року він командував підпорядкованими йому підрозділами російської авіації, які брали участь у захопленні частини території Донецької області.

Саме за наказом Гостєва росіяни здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі Маріуполя.

– Ворожі атаки призводили до загибелі мирних жителів міста, у тому числі дітей, а також до руйнування житлових будинків, лікарень тощо. Для здійснення ударів загарбники використовували ракети класу “повітря-земля” та авіаційні бомби, серед яких були заборонені фосфорні боєприпаси, – поінформували в СБУ.

Крім того, російський генерал особисто командував підрозділами бойової авіації, що забезпечували підтримку наземних угруповань РФ під час штурму українських міст на Донеччині.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Гостєву про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою);

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнний дій).

Санкція статей передбачає покарання до 15 років тюрми. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Джерело : СБУ

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