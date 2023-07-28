СБУ сообщила о подозрении руководителю Еленовской колонии, который пытал военнопленных ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-руководителю Еленовской колонии, который причастен к пыткам украинских военнопленных.

Следователи установили, что с начала полномасштабного вторжения России и до конца июля 2022 года он организовал пытки более 100 пленных бойцов ВСУ.

Их отводили в специально созданный на территории колонии “дисциплинарный изолятор”, где к людям применяли различные виды физического насилия и совершали психологическое давление, которые сопровождали постоянными угрозами медленного убийства.

– Для конвоирования людей в застенки фигурант привлекал своего подчиненного — младшего инспектора отдела надзора оккупационной тюрьмы, который также участвовал в пытках над военнопленными, – рассказали в СБУ.

По данным следствия, бывшим руководителем оккупационной колонии оказался местный житель, который до 2014 года был начальником сектора по розыску в Горловском райотделе расформированной милиции Донецкой области.

Во время захвата части региона он остался на территории города и впоследствии пошел на сотрудничество с местной оккупационной администрацией РФ.

В начале 2022 года злоумышленник стал руководителем созданной агрессором Еленовской колонии и пробыл на этой должности до конца июля.

Кроме того, установлено, что его подчиненный до назначения находился в составе так называемой Службы исполнения наказаний террористической организации “ДНР” во временно оккупированной Горловке.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК (жестокое обращение с военнопленными, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку оба злоумышленника скрываются от правосудия на временно оккупированной территории на Востоке Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности.

Напомним, год назад Россия устроила очередной теракт. В оккупированной Еленовке под Мариуполем россияне устроили взрыв в одном из бараков, где удерживали украинских военных пленных. Тогда погибли более 50 защитников из Азовстали.

Источник : СБУ

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