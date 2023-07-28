СБУ и ВСУ усилят сотрудничество по противодействию угрозам из-за вагнеровцев в Беларуси
Служба безопасности Украины совместно с Командованием объединенных сил ВСУ усилят сотрудничество в сфере противодействия угрозам на северной границе Украины в связи с передислокацией боевиков ЧВК Вагнера в Беларусь.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ по итогам встречи командующего ООС ВСУ Сергея Наева и начальника кибердепартамента СБУ Ильи Витюка.
Отмечается, что СБУ владеет информацией о работе подконтрольных ЧВК хакерских группировок, фабрик троллей и пропагандистских медиа, которые враг активно использует для информационных и кибератак против нашего государства.
— Особое внимание во время встречи обратили на усиление устойчивости Сил обороны Украины к современным киберугрозам и повышение медиаграмотности населения приграничных областей, — говорится в сообщении.
Кроме того, были определены дальнейшие шаги в вопросе противодействия вражеским беспилотникам с использованием киберсредств, а также уничтожения российских средств РЭБ и РЭР.
В СБУ добавили, что их подразделения и подразделения ВСУ имеют достаточно опыта для противодействия военным, кибер- и информационным угрозам государству. Там добавили, что врага ждут только неприятные сюрпризы.
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