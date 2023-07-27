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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Уралы, Камазы и автобусы: журналисты посчитали технику в лагере ЧВК Вагнера в Беларуси

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Наемники ЧВК Вагнера продолжают прибывать в Беларусь. В селе Цель Осиповичского района в Беларуси заметили около 750 единиц техники в лагере боевиков.

Это видно из спутниковых снимков, сделанных утром 25 июля службой Planet Labs, сообщила белорусская служба Радио Свобода.

Отмечается, что на снимке можно разглядеть всего 754 объекта, похожих на технику. Указывается, что среди них, если и есть тяжелая военная техника, то ее количество минимально.

В лагере вагнеровцев в Беларуси насчитали 750 единиц техники — детали

Фото Planet Labs/Радио Свобода

На территории лагеря видны грузовики, могут быть Уралы, Камазы или бронетехника.

На территории лагеря видно по крайней мере:

  • 62 тентованных грузовика;
  • 534 автомобиля с габаритами, аналогичными пикапам УАЗ, фургоны, микроавтобусы УАЗ, микроавтобусы типа Газель, УАЗ Патриоты, легковые автомобили;
  • 33 автобуса различных модификаций;
  • 99 грузовиков различной модификации, включая платформы с оборудованием, преимущественно, кажется, строительным;
  • 26 грузовиков или подобных им по размеру автомобилей, которые имеют военную окраску.

Согласно предварительным подсчетам за 19 июля количество техники в лагере боевиков в Беларуси выросло на 269 единиц.

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Источник: Радио Свобода
Беларусь, ЧВК Вагнера
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