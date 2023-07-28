СБУ та ЗСУ посилять співпрацю з протидії загрозам через вагнерівців у Білорусі

Служба безпеки України спільно з Командуванням об’єднаних сил ЗСУ посилять співпрацю у сфері протидії загрозам на північному кордоні України у зв’язку з передислокацією бойовиків ПВК Вагнера до Білорусі.

Про це повідомила пресслужба СБУ за підсумками зустрічі командувача ООС ЗСУ Сергія Наєва та начальника кібердепартаменту СБУ Іллі Вітюка.

Зазначається, що СБУ володіє інформацією про роботу підконтрольних ПВК хакерських угруповань, фабрик тролів та пропагандистських медіа, які ворог активно використовує для інформаційних та кібератак проти нашої держави.

— Особливу увагу під час зустрічі звернули на посилення стійкості Сил оборони України до сучасних кіберзагроз та підвищення медіаграмотності населення прикордонних областей, – йдеться у повідомленні.

Крім того, було визначено подальші кроки у питанні протидії ворожим безпілотникам з використанням кіберзасобів, а також знищення російських засобів РЕБ та РЕР.

У СБУ додали, що їхні підрозділи та підрозділи ЗСУ мають достатньо досвіду для протидії військовим, кібер- та інформаційним загрозам державі. Там додали, що на ворога чекають лише неприємні сюрпризи.

Джерело : СБУ

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