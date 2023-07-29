Миссия ЮНЕСКО приехала в Одессу, чтобы оценить ущерб от российских ракетных ударов
В Одессу прибыли представители ЮНЕСКО, чтобы оценить ущерб, который нанесла Россия ракетными ударами по городу с 19 по 23 июля.
Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, представители миссии будут работать в Одессе четыре дня. Будут фиксировать и документировать последствия атак российских террористов.
— Со своей стороны будем всячески помогать работе специалистов. Нам очень важно донести до всего мира информацию обо всех тех ужасах, которые сделала РФ в Одессе, — заявил Олег Кипер.
В результате последних ракетных ударов по Одессе пострадали 28 памятников архитектуры.
Стоит отметить, что исторический центр Одессы находится под защитой ЮНЕСКО.
Фото: Олег Кипер
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