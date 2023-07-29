Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Місія ЮНЕСКО приїхала до Одеси, щоб оцінити збитки від російських ракетних ударів
До Одеси прибули представники ЮНЕСКО, щоб оцінити шкоду, якої завдала Росія ракетними ударами по місту з 19 по 23 липня.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, представники місії працюватимуть в Одесі чотири дні. Фіксуватимуть і документуватимуть наслідки атак російських терористів.
– Зі свого боку, будемо всіляко допомагати роботі спеціалістів. Нам дуже важливо донести до всього світу інформацію про всі ті жахіття, що вчинила РФ в Одесі, – заявив Олег Кіпер.
Внаслідок останніх ракетних ударів по Одесі постраждали 28 пам’яток архітектури.
Варто наголосити, що історичний центр Одеси перебуває під захистом ЮНЕСКО.
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Фото: Олег Кіпер
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