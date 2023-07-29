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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Місія ЮНЕСКО приїхала до Одеси, щоб оцінити збитки від російських ракетних ударів

ЮНЕСКО в Одесі

До Одеси прибули представники ЮНЕСКО, щоб оцінити шкоду, якої завдала Росія ракетними ударами по місту з 19 по 23 липня.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, представники місії працюватимуть в Одесі чотири дні. Фіксуватимуть і документуватимуть наслідки атак російських терористів.

– Зі свого боку, будемо всіляко допомагати роботі спеціалістів. Нам дуже важливо донести до всього світу інформацію про всі ті жахіття, що вчинила РФ в Одесі, – заявив Олег Кіпер.

Внаслідок останніх ракетних ударів по Одесі постраждали 28 пам’яток архітектури.

Варто наголосити, що історичний центр Одеси перебуває під захистом ЮНЕСКО.

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Місія ЮНЕСКО приїхала до Одеси, щоб оцінити збитки від російських ракетних ударів

Фото: Олег Кіпер

Одеса, Ракетні удари Росії, ЮНЕСКО
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