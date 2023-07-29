Подоляк о рисках зимой: Пока война не завершится — все надо держать под рукой

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал украинцам не прятать далеко генераторы и вообще все, что позволяет выживать во время войны.

— Пока война не завершится — все надо держать под рукой. Это очень важно, — заявил он в интервью 24 Каналу, говоря о том, к чему стоит готовиться этой зимой.

Он согласился с тем, что стартовые позиции энергетической инфраструктуры на начало этой зимы будут хуже, поскольку не все удастся восстановить.

— Ведь тогда была полноценная система, которая была сбалансирована, работала уже десятки лет. Россия, во-первых, вывела из энергетической системы ЗАЭС — не забываем. Это огромный объем мегаватт. Кроме того, она нанесла основные удары по магистральной сети. Поэтому стартовые позиции хуже, но осознание рисков сейчас гораздо лучше, — заверил Подоляк.

По его словам, энергетический штаб работает, однако сейчас важно не рассказывать обо всем, чтобы у врага не было полного представления обо всем, что происходит.

— Есть другое видение того, как надо защищать инфраструктуру. Особенно, магистральную инфраструктуру. Ведь ключевые удары идут по генерации не атомной, а, например, ГЭС, ТЭЦ, и главное — это трансформатор. То есть большие магистрали — 770 или те, которые на подстанциях для входа энергетики в города — 330, — добавил он.

Источник : 24 канал

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