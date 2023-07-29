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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Подоляк про ризики взимку: Поки війна не завершиться – усе треба тримати під рукою

Подоляк про ризики взимку: Поки війна не завершиться – усе треба тримати під рукою
Фото: УНІАН

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк порадив українцям не ховати далеко генератори та взагалі все, що дозволяє виживати під час війни.

– Поки війна не завершиться, усе треба тримати під рукою. Це дуже важливо, – заявив він в інтерв’ю 24 Каналу, говорячи про те, до чого варто готуватися цієї зими.

Він погодився з тим, що стартові позиції енергетичної інфраструктури на початок цієї зими будуть гірші, адже не все вдасться відновити.

– Адже тоді була повноцінна система,збалансована, яка працювала вже десятки років. Росія, по-перше, вивела з енергетичної системи ЗАЕС – не забуваймо. Це величезний обсяг мегават. Окрім того, вона завдала основних ударів по магістральній мережі. Тому стартові позиції гірші, але усвідомлення ризиків нині набагато краще, – запевнив Подоляк.

За його словами, енергетичний штаб працює, проте зараз важливо не розповідати про все, щоб у ворога не було повного уявлення про все, що відбувається.

– Є інше бачення того, як треба захищати інфраструктуру. Особливо, магістральну інфраструктуру. Адже ключові удари йдуть по генерації не атомній, а, наприклад, ГЕС, ТЕЦ, і головне – це трансформатор. Тобто великі магістралі – 770, чи ті, які на підстанціях для входу енергетики у міста – 330, – додав він.

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Подоляк про ризики взимку: Поки війна не завершиться – усе треба тримати під рукою

Джерело: 24 канал
Відключення електроенергії, Війна в Україні, Енергетика, Михайло Подоляк, Опалювальний сезон, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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