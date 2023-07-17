Могут быть частичные ограничения: Кличко об электроснабжении в Киеве зимой

В Киеве во время отопительного сезона могут быть частичные ограничения с поставками электричества из-за нагрузки на энергосистему.

Об этом заявил городской глава Киева Виталий Кличко в эфире информационного телемарафона.

— Мы не исключаем, что могут быть частичные ограничения (энергоснабжения в Киеве зимой, — Ред.). Но надеемся, что этого не произойдет, — отметил мэр столицы.

Он напомнил, что зимой ситуация с энергоснабжением была очень близкой к критической. Если бы была бы плохая погода, тогда пришлось бы сливать воду из системы отопления.

— Мы не исключали такие действия, но даже не думали, что они могут на это пойти. Мы были очень близки (к тому, что в Киеве может начаться частичная эвакуация, — Ред.). Я могу сказать, что ситуация была очень близкой к критической. Погода нам очень помогла, потому что был плюс. Если бы был минус, то нам пришлось бы сливать воду из системы отопления, а восстановить это можно было бы только следующей весной. Система работала на пределе возможностей — это был самый большой вызов во время зимы, — утверждает Кличко.

Он отметил, что сейчас городские власти рассматривают различные варианты развития событий и как можно будет действовать в неожиданных ситуациях.

— Была большая потребность в генераторах, сейчас ключевые объекты критической инфраструктуры ими обеспечены генераторами большой мощности. Мы рассчитываем различные сценарии, даже самые ужасные, согласно которым должны будем действовать, — подчеркнул городской глава.

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