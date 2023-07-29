Зеленский посетил позиции Сил специальных операций под Бахмутом
В профессиональный праздник бойцов Сил специальных операций ВСУ, 29 июля, президент Владимир Зеленский посетил их позиции на Бахмутском направлении в Донецкой области, в частности в командном пункте тактических групп ССО в Часовом Яру.
Глава государства поздравил “стальных волков” и вручил государственные награды — отличия президента Крест боевых заслуг, ордена Богдана Хмельницкого I степени, а также ценные подарки.
— Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу. Заслушал доклад командира, пообщался с военными. Очень мощные, очень результативные. Спасибо! Хотя деталей об актуальных операциях ССО и не расскажешь — только со временем, но выполнение вами, парни, задач ради Украины действительно героическое, — подчеркнул президент.
День Сил спецопераций ВСУ основан указом президента №311 в июле 2016 года. С тех пор его отмечают ежегодно 29 июля.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская