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Зеленский посетил позиции Сил специальных операций под Бахмутом

Зеленський і ССО
Фото: Офис президента

В профессиональный праздник бойцов Сил специальных операций ВСУ, 29 июля, президент Владимир Зеленский посетил их позиции на Бахмутском направлении в Донецкой области, в частности в командном пункте тактических групп ССО в Часовом Яру.

Глава государства поздравил “стальных волков” и вручил государственные награды — отличия президента Крест боевых заслуг, ордена Богдана Хмельницкого I степени, а также ценные подарки.

— Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу. Заслушал доклад командира, пообщался с военными. Очень мощные, очень результативные. Спасибо! Хотя деталей об актуальных операциях ССО и не расскажешь — только со временем, но выполнение вами, парни, задач ради Украины действительно героическое, — подчеркнул президент.

День Сил спецопераций ВСУ основан указом президента №311 в июле 2016 года. С тех пор его отмечают ежегодно 29 июля.

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Источник: Офис президента
Бахмут, Война в Украине, Владимир Зеленский, Донецкая область, ВСУ
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