Зеленський відвідав позиції Сил спеціальних операцій під Бахмутом
У професійне свято бійців Сил спеціальних операцій ЗСУ, 29 липня, президент Володимир Зеленський відвідав їхні позиції на Бахмутському напрямку у Донецькій області, зокрема у командному пункті тактичних груп ССО у Часовому Яру.
Глава держави привітав “сталевих вовків” та вручив державні нагороди – відзнаки президента Хрест бойових заслуг, ордени Богдана Хмельницького І ступеня, а також цінні подарунки.
– Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую! Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш – лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне, – наголосив президент.
День Сил спецоперацій ЗСУ започаткований указом президента №311 у липні 2016 року. З того часу його відзначають щороку 29 липня.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська