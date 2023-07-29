Зеленський відвідав позиції Сил спеціальних операцій під Бахмутом

У професійне свято бійців Сил спеціальних операцій ЗСУ, 29 липня, президент Володимир Зеленський відвідав їхні позиції на Бахмутському напрямку у Донецькій області, зокрема у командному пункті тактичних груп ССО у Часовому Яру.

Глава держави привітав “сталевих вовків” та вручив державні нагороди – відзнаки президента Хрест бойових заслуг, ордени Богдана Хмельницького І ступеня, а також цінні подарунки.

– Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую! Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш – лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне, – наголосив президент.

День Сил спецоперацій ЗСУ започаткований указом президента №311 у липні 2016 року. З того часу його відзначають щороку 29 липня.

Джерело : Офіс президента

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