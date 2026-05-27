В среду, 27 мая, свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Сил специальных операций ВСУ. Воины ССО способны выполнять сверхсложные задачи, в том числе и в тылу врага.

Что известно об этом роде войск и операциях с его участием во время полномасштабной войны – далее в материале.

Силы специальных операций – что это за войска

Силы специальных операций являются отдельным родом войск Вооруженных сил Украины.

В их состав входят отряды специального назначения, подразделения информационно-психологических спецопераций, движения сопротивления и обеспечения. ССО считаются одной из наиболее действенных структур Вооруженных сил Украины.

На официальном сайте ССО отмечается, что это “военная элита государства”. Сами военнослужащие называют себя “стальными”.

В состав подразделений ССО входят хорошо обученные и мотивированные военные, выполняющие задачи повышенной сложности на суше и воде, на временно оккупированных территориях, диверсии в тылу врага, проводят аэроразведку в воздухе.

Из-за специфики работы ССО подробности боевых операций обычно не озвучиваются. Фамилии и даже позывные военных держатся в тайне. Их лица на фото и видеозаписях закрыты.

В начале полномасштабного вторжения РФ Силами специальных операций командовал генерал-майор Григорий Галаган. В июле 2022 года президент Владимир Зеленский осуществил кадровые перестановки и перевел Галагана в СБУ.

Новым командующим ССО стал генерал-майор Виктор Хоренко.

В ноябре 2023 года Силы спецопераций возглавил полковник Сергей Лупанчук. А в мае 2024-го его заменил на этом посту генерал-майор, Герой Украины Александр Трепак.

История создания ССО в Украине

История создания Сил специальных операций в нашем государстве начинается еще в 2007 году. Тогда, по решению Министерства обороны, в Генеральном штабе появилось Управление ССО. Разрабатывалась концепция развития сил ССО, проводились учения с американскими специалистами.

В 2011-2012 годах инициатива сошла на нет, однако получила новый импульс после вторжения войск РФ на Донбасс и оккупации Крыма.

В мае 2016 года в Украине прошел первый выпуск 29 инструкторов учебно-тренировочного центра ССО. Они проходили обучение в рамках программы Объединенной многонациональной группы (США, Литва, Латвия, Эстония).

А в июне того же года Верховная Рада официально поддержала создание ССО. Принятым законом предполагалось появление отдельного рода войск – Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

В июле 2016 года президентским указом №311 был учрежден День Сил спецопераций ВСУ, который отмечали ежегодно 29 июля в память об одном из самых трагических дней в истории спецназовцев.

В этот день в 2014 году в районе населенного пункта Латышево (недалеко от Снежного Донецкой области) во время боя с оккупантами героически погибли десять спецназовцев из Кропивницкого. Воины проводили операцию по поиску и спасению украинских летчиков-штурмовиков, сбитых российскими средствами ПВО, однако попали в засаду.

О расположении военных доложил врагу местный житель-предатель.

26 мая 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым установил новую дату Дня Сил специальных операций ВСУ — 27 мая. Ее выбрали в честь операции по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта в 2014 году, когда украинские спецназовцы подняли над ним флаг Украины.

Задачи и жесткий отбор в ССО

Силы спецопераций определили своим кредо “превосходство качества над количеством”.

Среди задач ССО:

осуществление операций в ходе правового режима военного и чрезвычайного положения;

военные информационно-психологические операции;

организация и поддержка действий движения сопротивления;

обеспечение безопасности морского судоходства Украины;

защита жизни граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины, обеспечение их безопасности и эвакуация;

участие в борьбе с незаконным оборотом оружия и наркотиков;

борьба с терроризмом и пиратством;

международное военное сотрудничество.

Сведения о личном составе ССО, а также о лицах, сотрудничающих или ранее сотрудничавших со спецназовцами, являются государственной тайной.

Требования отбора на курс спецназовцев чрезвычайно высокие, поэтому только 10% кандидатов проходят его до конца.

– Спецназовцев обучают быть разведчиком, участвовать в рейдах в тыл врага, подпольной работе за линией фронта и создании агентурной сети, поиске и эвакуации пленных или заложников, антитеррористической деятельности и оказании медицинской помощи, — отмечается на сайте ССО.

Поэтому в новые подразделения могут попасть только высокомотивированные, опытные и стрессоустойчивые воины.

На отборочном этапе курса кандидаты в течение трех недель живут в палатках на полигоне без каких-либо средств связи с внешним миром. Передвигаться по лагерю разрешено только перебежками, а за нарушение предусмотрено наказание. Каждый день кандидаты проходят тяжелые физические нагрузки, которые выдерживают не все. Некоторые не проходят психологический отбор.

Те, кто смог преодолеть первый этап, осваивают пять специализаций: командир, инженер, специалист по вооружению, медик или связист. Все они взаимозаменяемы, то есть все спецназовцы должны обладать знаниями по основам медицины или минированию.

В целом квалификационный курс в Силы специальных операций (Q-курс) длится 4 месяца. В данный момент к отбору допускаются только военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые на момент подачи заявки находятся на военной службе по контракту или были призваны в армию по мобилизации.

Особенностью тренировочного курса в ССО является наличие специального колокола. Чтобы добровольно покинуть курс, кандидат должен обязательно ударить в него.

Как объясняют в ССО, “колокол на плацу – символ слабой воли, психологической неготовности и поражения перед самим собой”. По оценке ССО, 90% кандидатов бьют в колокол, не доходя до конца курса.

Интересно, что в прошлом году квалификационный отбор в ССО (Q-курс) прошла первая женщина-военнослужащая, фамилия которой не озвучивается.

Стальные волки: эмблема и девиз

Эмблемой ССО является изображение волка серебряного цвета, подпоясанного золотым боевым поясом-наузом, на фоне венка из лавровых листьев. Снизу находится двузуб – княжеский знак Святослава Храброго.

А под венком расположен девиз Иду на вы! Это легендарное изречение князя киевского Святослава Храброго теперь является лозунгом Сил спецопераций.

Образ волка как эмблемы ССО избрали, в частности, на основании украинских легенд и преданий о казаках-характерниках, способных превращаться в животных (в частности, в волков).

Следует отметить, что Силы спецопераций пытаются возрождать военные традиции предков и учреждать новые. Например, в мае 2021 года разведчики 3-го отдельного полка спецназначения присягали на верность Украине в Холодном Яру (Черкасская область) – историческом месте для украинской освободительной борьбы.

Именно в Холодном Яру украинские воины в разное время освящали оружие и получали благословение на борьбу с врагом.

Движение сопротивления

Именно на Силы спецопераций возложена ключевая роль в организации, подготовке, поддержке и осуществлении сопротивления. Это предусматривает принятый в 2021 году Закон Об основах национального сопротивления.

Во время полномасштабной войны в Украине действует разветвленная система движения сопротивления. В нее входят подготовленные отряды “партизан”, которых привлекают к операциям против войск РФ.

Они могут проводить разведку, диверсии, собирать и передавать ВСУ необходимые данные и координаты, находясь в тылу врага – на временно оккупированных территориях.

Силы спецопераций создали Центр национального сопротивления. Его цель – обучение, координация и масштабирование движения сопротивления.

Операции ССО во время полномасштабной войны

Деятельность ССО обычно засекречена. Детали спецопераций озвучиваются редко и не сразу после их проведения.

Однако информация о некоторых смелых и победных операциях спецназовцев все же была обнародована. Факты ICTV собрали некоторые из них:

Оборона аэродрома Гостомеля

Воины ССО одними из первых приняли на себя удары войск РФ 24 февраля 2022 года.

Они, в частности, были задействованы в обороне аэродрома Гостомеля в первые дни вторжения. Военные получили информацию, что должен прилететь российский военно-транспортный самолет Ил-76, чтобы высадить десант в Гостомеле.

В первом же бою они из ПЗРК сбили три вражеских вертолета – два Ка-52 и Ми-8, ликвидировали живую силу, которая успела высадиться, и одновременно отражали атаки вражеских ДРГ.

Таким образом, военные отбили первые волны атак оккупантов и выиграли время, чтобы к Гостомелю подошли наши силы. Параллельно бойцы Нацгвардии из минометов повредили взлетную полосу аэродрома.

– Прилетел не Ил-76, а очень много вертолетов. Мы немного не были готовы, но все равно максимально выполнили задание… Я думаю, что это очень сильно их (войска РФ, — Ред.) деморализовало: они не были готовы, что им будут давать такой сильный отпор. Они планировали просто зайти, высадиться, занять позиции, окопаться и оттуда двигаться дальше, — отметил военный ССО, участвовавший в этих боях.

Если бы РФ тогда смогла захватить Гостомельский аэродром и высадить большой десант с бронетехникой, то все эти силы дальше пошли бы на Киев, чтобы оккупировать его.

Оборона аэропорта Николаева

Эта страница из жизни ССО в течение месяцев была малоизвестна. В начале вторжения, когда войска РФ пытались захватить николаевский аэропорт, на их пути стали воины ССО.

Вместе с бойцами территориальной обороны и Нацполиции они не просто удержали аэродром, но и отбросили превосходящие силы врага, нанеся ему немалые потери.

Сначала бойцы ССО провели зачистку помещений, заняли башню и крышу здания аэропорта. А враг занял позиции, чтобы наступать на нашу пехоту. В это время ССО совершили маневр и вышли в тыл оккупантов, что стало для них неожиданностью.

Вся операция заняла не больше суток. Потерь у ССО не было.

Выйдя в район аэропорта, враг мог бы окружить Николаев с севера. И единственным путем обеспечения города оставался бы мост в направлении Одессы. Поэтому операция по обороне аэропорта была очень важной.

Битва за Мощун

В обороне Киевской области определяющими считаются бои, которые шли вокруг села Мощун в марте 2022 года.

Воины ССО там отчаянно сдерживали врага, постоянно наносили удары по вражеской технике и понтонным мостам.

Таким образом бойцы вместе с другими подразделениями помешали планам оккупантов открыть еще один путь наступления на Киев.

Операция на острове Змеиный

Бойцы ССО входили в группу украинских войск, которые освобождали от оккупантов остров Змеиный в Черном море.

Ночью 7 июля – уже после того, как с острова сбежали войска РФ, туда на подводных носителях подошли боевые пловцы 73 морского Центра ССО Украины. Они обследовали прибрежную зону на наличие мин, после чего подали сигнал лодкам основной группы для продолжения операции.

Первыми на остров вышли инженеры, расчищавшие проход от минных заграждений и ловушек оккупантов. В дальнейшем военные осмотрели территорию, покинутую врагом технику и установили флаги Украины в разных частях острова.

Выполнив задание, группа украинских воинов невредимой вернулась на базу.

Деоккупация Херсона

Спецназовцы ССО одними из первых вошли в Херсон 11 ноября 2022 года.

Во время многонедельной операции по деоккупации правобережья Херсонской области бойцы не только освобождали в боях населенные пункты, но и занимались работой с партизанами на временно оккупированных территориях.

Местные жители встречали воинов с цветами и слезами счастья.

Молниеносная операция в Харьковской области

В составе Сил обороны Украины военные ССО участвовали в молниеносном освобождении территорий Харьковской области.

Во время контрнаступления в сентябре 2022 года удалось деоккупировать почти всю территорию региона. Войска РФ не ожидали активных действий украинской армии на этом направлении, а потому их оборона очень быстро посыпалась.

Во время освобождения Харьковской области были уничтожены и захвачены десятки единиц военной техники РФ стоимостью около $700 млн.

Бои за Бахмут

Силы спецопераций были задействованы в защите одной из самых горячих точек фронта – города Бахмут (Донецкая область).

На этом направлении войска РФ применяли против наших бойцов все виды оружия, включая фосфорные боеприпасы, бросали в бесконечные штурмы бывших заключенных и наемников ЧВК Вагнера.

Тем не менее, украинские воины титаническими усилиями удерживали позиции в районе города-крепости Бахмут. Жестокие бои шли за каждый метр земли.

Одной из миссий ССО в районе Бахмута была операция Джетта. Еще до недавнего времени о ней ничего не сообщалось “из соображений операционной безопасности”.

Она проводилась в 2023 году. Как-то враг попытался в очередной раз занять выгодное расположение в районе Клещеевки, чтобы создать плацдарм для наступления основных сил РФ. Оккупанты продвигались быстро, малыми группами.

Для сдерживания было решено привлечь подразделения ССО. План миссии разработали менее чем за сутки, а сама операция длилась около трех часов. В ней приняли участие около 20 человек, были задействованы снайперы, пилоты БпЛА, огневая поддержка с минометами, радиоточка.

Военные совершили внезапный налет на опорный пункт россиян. Результат – минус 12 оккупантов за один раз.

Пять сотен спасенных людей во время одной операции

Боевые пловцы 73-го отдельного центра ССО Украины по воде эвакуировали мирных людей из-под носа у врага. В ходе одной из операций они спасли от оккупации около 500 человек.

Среди них были пожилые люди и много маленьких детей. Направление этой спецоперации не раскрывается.

– Один из прибрежных участков нашего побережья. Люди из окрестных сел собрались в одном месте, и противник располагал информацией об этом. Поэтому нужно было очень быстро их оттуда забрать. Мы, имея плавсредства, подошли к этому побережью. Пожилые люди, даже на костылях, маленькие дети – мы всех погрузили на лодки. Они были перегружены, но мы понемногу, осторожно отошли и смогли забрать до 500 человек, — рассказал военный-участник операции.

Операции на Днепре

В Херсонской области есть каскад островов между левым и правым берегами Днепра. Это своеобразная “серая зона”, окруженная водой со всех сторон.

Как отмечали в Генеральном штабе ВСУ, она стала местом, где в течение нескольких месяцев украинские воины и путинские солдаты вели “тихую войну” за превосходство на Днепре.

Враг пытался производить разведку, минировать территории и обустраивать позиции. Однако воины морского центра ССО не давали оккупантам закрепиться в этой зоне.

Кроме того, ССО уничтожали российских захватчиков на одном из островов Днепра. Спецназовцы обнаружили там вражеские позиции и “неизвестный предмет”, существенно мешавший работе средств воздушной разведки.

После детальной планировки спецоперации воины 73 морского центра ССО отправились к острову на двух лодках и штурмовали позиции оккупантов. Удалось уничтожить вражескую лодку и пятерых российских солдат.

Бои за Старомайорское

Бойцы Сил спецопераций участвовали в деоккупации села Старомайорское в Донецкой области.

Это происходило во время контрнаступательной операции ВСУ летом прошлого года. Село расположено в нескольких километрах от административной границы с Запорожской областью.

В ходе операции воины 3-го отдельного полка спецназначения захватили вражескую позицию в Старомайорском и взяли в плен солдат из 247-го парашютно-десантного полка РФ. А в телефоне одного из ликвидированных оккупантов был найден список, в котором фиксировались значительные потери этого подразделения.

Удар по базе оккупантов в Макеевке

Одна из операций, в которой участвовали спецназовцы, – удар по базе врага в оккупированной Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь (1 января 2023 года). Об этом рассказывал в одном из интервью экс-командующий ССО Виктор Хоренко.

Там в здании ПТУ № 19 дислоцировались мобилизованные солдаты российской армии. Была информация, что удар нанесли из реактивных артиллерийских систем HIMARS.

– Надо вспомнить операции, которые были проведены даже в новогоднюю ночь. Это город Макеевка, когда был поражен большой логистический центр противника, где он накопился и должен был применять новые подразделения на нашей территории, которые были переброшены с территории РФ, — заявил Хоренко.

По его словам, враг тогда получил “свои 400 черных пакетов”, около 300 оккупантов получили ранения. Здание ПТУ было полностью разрушено.

Поражение БДК Минск и подводной лодки Ростов-на-Дону

В ночь на 13 сентября 2023 года в пока еще оккупированном Севастополе горел морской завод во время ракетной атаки. Тогда серьезные повреждения получили большой десантный корабль Минск и дизель-электрическая подводная лодка Ростов-на-Дону.

К этой успешной операции также причастны Силы спецопераций ВСУ. Так, ССО получили информацию о вероятном расположении кораблей на судоремонтном предприятии в Севастополе.

Для разведки, наведения и корректировки огня бойцы ССО на лодках подошли к безопасному месту и переместились к берегу благодаря подводным средствам. После этого с помощью специальных технических средств они осуществили наведение на цель.

По данным ССО, БДК Минск должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, поэтому личный состав присутствовал на корабле. Безвозвратные потери составили более 60 оккупантов.

В украинской разведке отмечали, что БДК Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону, скорее всего, не подлежат восстановлению.

Спецоперация ССО Крабовая ловушка

Именно так называлась специальная операция, во время которой был нанесен точный ракетный удар по командному штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

Это произошло 22 сентября 2023 года, когда руководящий состав российского флота как раз собрался на совещание.

Все необходимые данные ССО передали Воздушным силам ВСУ для нанесения удара.

Сообщалось об уничтожении высшего офицерского состава РФ – около 34 офицеров. Еще более 100 оккупантов получили ранения.

Незадолго до этого Силы спецопераций совместно с другими подразделениями Сил обороны поразили объекты 126 бригады береговой охраны Черноморского флота РФ в Перевальном (оккупированный Крым).

Во время той атаки было применено несколько ударных БпЛА, которые нанесли поражение по месту дислокации этого подразделения оккупантов.

Операция Dragonfly

Это успешная спецоперация ССО, проведенная ночью 17 октября 2023 года. Тогда были поражены аэродромы во временно оккупированных Бердянске и Луганске.

На тот момент враг разместил там значительное количество авиации и специальной техники, а также боеприпасов.

Сначала Силы специальных операций получили данные о военной технике оккупантов на аэродромах. Когда после проверки информация подтвердилась, координаты были переданы для поражения подразделениям Сил обороны ВСУ.

Благодаря этому удалось уничтожить: девять вертолетов РФ различных модификаций; специальную технику; пусковую установку ПВО; склад боеприпасов. Также были повреждены взлетные полосы аэродромов.

Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до четырех утра. А детонация в Луганске продолжалась до 11:00 утра.

Армия РФ потеряла десятки оккупантов погибшими и ранеными.

Операция Цитадель

Силы специальных операций ВСУ подорвали важный объект РФ в Черном море – одну из незаконно захваченных добывающих платформ.

Россияне использовали ее для усиления работы иранского разведывательного БпЛА Mohajer-6. На платформе враг установил оборудование, которое увеличивало дальность и радиус работы дрона.

Беспилотники Mohajer-6 оккупанты использовали для разведки и дальнейшего нанесения ударов дронами-камикадзе Shahed по объектам критической инфраструктуры на юге Украины.

На этой же платформе враг установил радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов Нева-Б, с помощью которой мог контролировать обстановку в северо-западной части Черного моря.

Сверхсложную операцию по обезвреживанию объекта провели бойцы 73 морского центра ССО. Они ночью на лодках подошли вплотную к добывающей платформе в Черном море, провели там зачистку и заминировали ее. После этого боевая группа отошла на безопасное расстояние и подорвала объект.

Эта спецоперация ССО создала более безопасные условия для передвижения кораблей и ограничила возможности врага в Черном море.

Спецоперация на Курщине

Во время боев в Курской области в марте 2025 года воины 6 полка ССО Рейнджер отбили штурм с участием северокорейских военных, которые воевали на стороне РФ.

Как сообщали Силы специальных операций ВСУ, бой продолжался с утра до позднего вечера. В результате украинские спецназовцы ликвидировали 17 военнослужащих КНДР.

После завершения боя рейнджеры отправились на зачистку территории и наткнулись на выжившего северокорейского солдата. Он пытался заманить украинских военных в ловушку и подорвать гранату вместе с собой, однако бойцы ССО вовремя заметили опасность и отошли на безопасное расстояние. В результате взрыва никто из украинских защитников не пострадал.

Операции против российской логистики

Бойцы Главного управления разведки Минобороны и Сил специальных операций провели серию операций против российской военной логистики на территории РФ в сентябре 2025 года.

В сентябре 2025 года на железнодорожном перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области были заложены взрывные устройства. Во время попытки разминирования произошел взрыв, в результате которого погибли двое росгвардейцев, еще один военный РФ потерял обе ноги.

Еще одна операция состоялась на железнодорожном участке Строганово — Мшинская в Ленинградской области. В результате подрыва с рельсов сошел локомотив и были уничтожены 15 цистерн с топливом.

По данным источников в ГУР, эти железнодорожные ветки были важными логистическими маршрутами для обеспечения российских войск на Харьковском и Сумском направлениях.

Операция ССО в оккупированном Крыму

Уже в конце осени того же года подразделения Сил специальных операций ВСУ провели спецоперацию на временно оккупированной территории Крыма, в результате которой были уничтожены пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф и склад боеприпасов российской армии.

Как сообщало командование ССО, операцию выполнили бойцы Движения сопротивления во взаимодействии с подразделениями Deep Strike. Разведчики установили местонахождение склада боеприпасов 18 армии РФ возле Симферополя, после чего объект поразили дроны Сил спецопераций.

В тот же день украинские военные уничтожили пусковую установку комплекса С-400 Триумф в районе Евпатории. Российская армия использует эти системы не только для противовоздушной обороны, но и для ракетных ударов по территории Украины.

Операция в Каспийском море

Силы специальных операций ВСУ в декабре 2025 года провели операцию в Каспийском море, в результате которой были поражены два российских судна, использовавшихся для перевозки оружия и военной техники.

Как сообщали в ССО, операцию провели во взаимодействии с повстанческим движением Черная Искра. Представители подполья передали информацию о маршрутах передвижения и грузе российских кораблей.

Среди пораженных судов были Композитор Рахманинов и Аскар-Сариджа, которые РФ использовала в военных целях для поставок грузов между Ираном и Россией.

Оба судна находились под санкциями США. В ССО подчеркнули, что продолжают асимметричные операции для ослабления военных возможностей армии РФ.

Серия ударов ССО по вражеским объектам в Крыму

В марте 2026 года подразделения middle-strike Сил специальных операций ВСУ провели серию ударов по военным объектам РФ во временно оккупированном Крыму и на территории Запорожской области.

Как сообщали в ССО, в течение трех дней украинские военные поразили ряд целей в Севастополе, в частности склад материально-технического обеспечения на аэродроме Херсонес, а также генератор и коммутационную станцию российских комплексов радиоэлектронной борьбы и разведки.

Кроме этого, удары были нанесены по базе ремонта бронетехники в Якимовке, базе технического обслуживания и складам вооружения в Бердянском районе, а также логистическому центру российской армии в Запорожской области.

В ССО отмечали, что проведению операций способствовало движение сопротивления, представители которого передавали информацию о расположении и перемещении российских военных объектов на оккупированных территориях.

Таким образом, Силы спецопераций ВСУ – это непокоренные, мужественные воины, которые защищают родную землю в наиболее ожесточенных и сложных боях, разрушая замыслы и планы оккупантов.

