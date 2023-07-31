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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Авиакатастрофа в Броварах. Версия диверсии не подтвердилась — Костин

авіакатастрофа у Броварах
Фото: Getty Images

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что версия о диверсии по авиакатастрофе вертолета в Броварах на Киевщине, во время которой погибло руководство Министерства внутренних дел, не подтвердилась.

В интервью Укринформу он отметил, что выводы досудебного расследования будут обнародованы в ближайшее время.

– Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей (по авиакатастрофе в Броварах – Ред.), не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время, – сказал Костин.

Генпрокурор напомнил, что в начале расследования были выдвинуты четыре основные версии:

  • покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию;
  • сбитие летательного аппарата;
  • конфликтная ситуация на борту судна;
  • ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия.

По его словам, в настоящее время расследование, проводимое специалистами из межведомственной следственной группы в составе главных следственных управлений ГБР и СБУ, продолжается. При этом Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство.

авіакатастрофа у Броварах

Авіакатастрофа в Броварах 18.01.2023 Фото: Влад Круглов, Факти ICTV

К расследованию ужасной трагедии были привлечены специалисты компании Airbus Helicopters, а также специалисты Министерства обороны, Нацполиции и Нацгвардии.

авіакатастрофа у Броварах

Авіакатастрофа в Броварах 18.01.2023 Фото: Getty Images

На сегодня следователи собрали все необходимые технические документы и завершают проведение всех необходимых экспертиз.

– Благодаря помощи французских партнеров из компании Airbus проведена дешифровка бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3-D моделирование трагического полета, – отметил Костин.

Напомним, 18 января в Броварах Киевской области упал и разбился возле детского сада вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Все они не выжили. Всего погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.

Источник: Укринформ
Авиакатастрофы, Андрій Костін, Бровары, Киевская область, МВД
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