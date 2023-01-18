Січень, 18 в 9:21

Уранці 18 січня в Броварах Київської області пролунав вибух.

Про це Фактам ICTV повідомили з місця події очевидці.

Гучний звук пролунав в районі дитячого садка після того, як в небі пролетіла авіація. Відразу після цього туди помчали карети швидкої допомоги.

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Оновлено о 09:21. Як уточнив очільник ОВА Олексій Кулеба, гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

– Під час трагедії в садку перебували діти та співробітники закладу. На цю мить усіх евакуювали. Є постраждалі, – повідомляє Олексій Кулеба.

На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники.

Оновлено о 09:10. Речниця поліції Київщини Катерина Прянішнікова повідомляє про п’ятьох постраждалих.

Оновлено о 09:03.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, у Броварах на об’єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.

– З’ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці, – написав Кирило Тимошенко.

За словами речниці поліції Київщини Катерини Прянішнікової, гвинтокрил впав поблизу дитячого садка, після чого спалахнула пожежа.

– Людей евакуюють, – зазначила Катерина Прянішнікова.

Низка Telegram-каналів повідомляють про падіння літального об’єкта.

За попередньою інформацією, ідеться про гвинтокрил чи безпілотник.

На місці події спалахнула пожежа.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на свідчення очевидців повідомляє, що безпілотник впав на садочок, після чого будівлю охопило вогнем.