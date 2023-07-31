Авіакатастрофа у Броварах. Версія диверсії не підтвердилась — Костін

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що версія про диверсію щодо авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, не підтвердилась.

В інтерв’ю Укрінформу він зазначив, що висновки досудового розслідування будуть оприлюднені найближчим часом.

– Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів (щодо авіакатастрофи у Броварах – Ред.), не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом, – сказав Костін.

Генпрокурор нагадав, що на початку розслідування було висунуто чотири основних версії:

замах на життя державних діячів, зокрема диверсія;

збиття літального апарата;

конфліктна ситуація на борту судна;

помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.

За його словами, наразі розслідування, яке проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі головних слідчих управлінь ДБР і СБУ, триває. Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво.

До розслідування жахливої трагедії були залучені спеціалісти компанії Airbus Helicopters, а також фахівці з Міністерства оборони, Нацполіції й Нацгвардії.

На сьогодні слідчі зібрали всі необхідні технічні документи та завершують проведення всіх необхідних експертиз.

– Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3-D моделювання трагічного польоту, – зазначив Костін.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах на Київщині упав та розбився біля дитячого садка вертоліт ДСНС, на борту якого було керівництво Міністерства внутрішніх справ: міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович. Всі вони не вижили. Усього загинуло 14 людей, з них одна дитина, постраждали 25 осіб, із них 11 дітей.

Джерело : Укрінформ

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