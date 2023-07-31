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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Авіакатастрофа у Броварах. Версія диверсії не підтвердилась — Костін

авіакатастрофа у Броварах
Фото: Getty Images

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що версія про диверсію щодо авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, не підтвердилась. 

В інтерв’ю Укрінформу він зазначив, що висновки досудового розслідування будуть оприлюднені найближчим часом.

Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів (щодо авіакатастрофи у Броварах – Ред.), не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом, – сказав Костін. 

Генпрокурор нагадав, що на початку розслідування було висунуто чотири основних версії: 

  • замах на життя державних діячів, зокрема диверсія;
  • збиття літального апарата; 
  • конфліктна ситуація на борту судна; 
  • помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.

За його словами, наразі розслідування, яке проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи  у складі головних слідчих управлінь ДБР і СБУ, триває. Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво.

авіакатастрофа у Броварах

Фото: Влад Круглов, Факти ICTV

До розслідування жахливої трагедії були залучені спеціалісти компанії Airbus Helicopters, а також фахівці з Міністерства оборони, Нацполіції й Нацгвардії.

авіакатастрофа у Броварах

Авіакатастрофа в Броварах 18.01.2023 Фото: Getty Images

На сьогодні слідчі зібрали всі необхідні технічні документи та завершують проведення всіх необхідних експертиз.

– Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3-D моделювання трагічного польоту, – зазначив Костін.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах на Київщині упав та розбився біля дитячого садка вертоліт ДСНС, на борту якого було керівництво Міністерства внутрішніх справ: міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович. Всі вони не вижили. Усього загинуло 14 людей, з них одна дитина, постраждали 25 осіб, із них 11 дітей.

 

Джерело: Укрінформ
Авіакатастрофи, Андрій Костін, Бровари, Київська область, МВС
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