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Марта Бондаренко, редактор ленты

На Луганщине оккупанты подключают местную связь и интернет к операторам РФ

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Фото: Getty Images

В поселке Меловое Луганской области, что на границе с Российской Федерацией, оккупанты прокладывают российские линии связи.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Так, военные армии РФ подключают кабели городской связи и интернет-сети к российским операторам. Тянут провода с территории России.

Таким образом РФ продолжает незаконную интеграцию украинских территорий в свою информационную среду.

В Меловом на Луганщине оккупанты подключают местную связь к РФ — Генштаб

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В 2014 году ВСУ смогли отстоять поселок Меловое — атаку оккупантов отбили. В 2020-м президент Владимир Зеленский даже побывал в Меловом. Однако с 24 февраля 2022 года поселок оказался под оккупацией войск РФ и до сих пор оккупирован.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 523-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Луганская область
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