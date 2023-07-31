На Луганщине оккупанты подключают местную связь и интернет к операторам РФ
В поселке Меловое Луганской области, что на границе с Российской Федерацией, оккупанты прокладывают российские линии связи.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Так, военные армии РФ подключают кабели городской связи и интернет-сети к российским операторам. Тянут провода с территории России.
Таким образом РФ продолжает незаконную интеграцию украинских территорий в свою информационную среду.
В 2014 году ВСУ смогли отстоять поселок Меловое — атаку оккупантов отбили. В 2020-м президент Владимир Зеленский даже побывал в Меловом. Однако с 24 февраля 2022 года поселок оказался под оккупацией войск РФ и до сих пор оккупирован.
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