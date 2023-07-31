Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
FIE призупинила дискваліфікацію Харлан, вона продовжить виступати на чемпіонаті світу
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Луганщині окупанти підключають місцевий зв’язок та інтернет до операторів РФ

російські російський військовий
Фото: Getty Images

У селищі Мілове Луганської області, що на кордоні з Російською Федерацією, окупанти прокладають російські лінії зв’язку.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, військові армії РФ під’єднують кабелі міського зв’язку та інтернет-мережі до російських операторів. Тягнуть дроти з території Росії.

Таким чином РФ продовжує незаконну інтеграцію українських територій у своє інформаційне середовище.

У Міловому на Луганщині окупанти підключають місцевий зв'язок до РФ – Генштаб

Google Maps

У 2014 році ЗСУ змогли відстояти селище Мілове – атаку окупантів відбили. У 2020 президент Володимир Зеленський навіть побував у Міловому. Проте з 24 лютого 2022 селище опинилося під окупацією військ РФ і досі окуповане.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 523-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Луганська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В ISW пояснили, для чого Путін маніпулює темою переговорів під час контрнаступу ЗСУ
володимир путін
Карта бойових дій на 31.07.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
РФ атакувала Харків: є два влучання, спалахнула пожежа
На Луганщині окупанти підключають місцевий зв’язок та інтернет до операторів РФ
Не такий вже й швидкий: що відомо про ракетний комплекс Кинджал та його характеристики
рк кинжал
Не можна допустити тріумфу людожерів: Подоляк про заяву Італії щодо політичного закінчення війни
На Луганщині окупанти підключають місцевий зв’язок та інтернет до операторів РФ
Відео
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці

Факти ICTV знайшли азовців, які в ніч теракту в Оленівці перебували у бараці. У роковини трагедії вони розказали, який жах пережили.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.07.2023)
На Луганщині окупанти підключають місцевий зв’язок та інтернет до операторів РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.07.2023)
На Луганщині окупанти підключають місцевий зв’язок та інтернет до операторів РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.07.2023)
На Луганщині окупанти підключають місцевий зв’язок та інтернет до операторів РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (30.07.2023)
На Луганщині окупанти підключають місцевий зв’язок та інтернет до операторів РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь