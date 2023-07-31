На Луганщині окупанти підключають місцевий зв’язок та інтернет до операторів РФ

У селищі Мілове Луганської області, що на кордоні з Російською Федерацією, окупанти прокладають російські лінії зв’язку.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, військові армії РФ під’єднують кабелі міського зв’язку та інтернет-мережі до російських операторів. Тягнуть дроти з території Росії.

Таким чином РФ продовжує незаконну інтеграцію українських територій у своє інформаційне середовище.

У 2014 році ЗСУ змогли відстояти селище Мілове – атаку окупантів відбили. У 2020 президент Володимир Зеленський навіть побував у Міловому. Проте з 24 лютого 2022 селище опинилося під окупацією військ РФ і досі окуповане.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 523-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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