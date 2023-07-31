ВСУ вблизи Орехова и контрнаступление в Донецкой области: 523-й день войны
Украина будет готова к отопительному сезону — Кубраков
До 1 октября Украина будет технически готова к отопительному сезону 2023-2024. Об этом заявил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
— Большинство предприятий критической инфраструктуры обеспечены резервными источниками питания. На предприятиях теплокоммунэнерго внедряется высокоэффективная когенерация, что обеспечит их работу в критических режимах в случае отключений энергетической системы. На сегодня состояние подготовки 60%. Это — среднее по Украине. Мы имеем четкий график и на 1 октября планируем 100% готовности по всем объектам, которые необходимы, — говорит Кубраков.
Оккупанты обстреляли Константиновку кассетными снарядами из РСЗО Смерч
РФ обстреляла Константиновку кассетными снарядами из РСЗО Смерч, в результате чего были ранены трое местных жителей, среди которых 13-летний мальчик.
— Прокуроры Донетчины продолжают фиксировать преступления РФ против гражданского населения. Оккупанты в очередной раз обстреляли г. Константиновку. На этот раз армия РФ попала по частному сектору, вероятно, кассетными снарядами из РСЗО Смерч, — информирует Донецкая областная прокуратура.
РФ атакует Харьков: на местах ударов вспыхнул пожар
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что было слышно два удара. Предварительно, попадание по нежилым помещениям, где вспыхнул пожар.
На данный момент информации о пострадавших нет. На месте работают ГСЧС.
В Харькове и области прогремели взрывы
Как ВСУ могут освободить Крым от РФ — мнение аналитиков
Оборона российских войск начала ослабевать на фронте. Воины Вооруженных сил Украины выходят на важные высоты, заставляют оккупантов выделять дополнительные резервы, наносят удары по складам с боеприпасами РФ.
По данным издания The Times, украинским защитниками удалось изменить логистику московских войск и усложнить перемещение армии РФ на фронте для дальнейшего успешного контрнаступления ВСУ.