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Юлия Захарченко, редактор ленты

ВСУ вблизи Орехова и контрнаступление в Донецкой области: 523-й день войны

Ключевые события
00:59
Украина будет готова к отопительному сезону — Кубраков
00:56
Оккупанты обстреляли Константиновку кассетными снарядами из РСЗО Смерч
00:40
РФ атакует Харьков: на местах ударов вспыхнул пожар
00:22
В Харькове и области прогремели взрывы
00:03
Как ВСУ могут освободить Крым от РФ — мнение аналитиков
ВСУ вблизи Орехова и контрнаступление в Донецкой области: 523-й день войны
31 июля, 0:59

Украина будет готова к отопительному сезону — Кубраков

До 1 октября Украина будет технически готова к отопительному сезону 2023-2024. Об этом заявил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

— Большинство предприятий критической инфраструктуры обеспечены резервными источниками питания. На предприятиях теплокоммунэнерго внедряется высокоэффективная когенерация, что обеспечит их работу в критических режимах в случае отключений энергетической системы. На сегодня состояние подготовки 60%. Это — среднее по Украине. Мы имеем четкий график и на 1 октября планируем 100% готовности по всем объектам, которые необходимы, — говорит Кубраков.

31 июля, 0:56

Оккупанты обстреляли Константиновку кассетными снарядами из РСЗО Смерч

РФ обстреляла Константиновку кассетными снарядами из РСЗО Смерч, в результате чего были ранены трое местных жителей, среди которых 13-летний мальчик.

— Прокуроры Донетчины продолжают фиксировать преступления РФ против гражданского населения. Оккупанты в очередной раз обстреляли г. Константиновку. На этот раз армия РФ попала по частному сектору, вероятно, кассетными снарядами из РСЗО Смерч, — информирует Донецкая областная прокуратура.

31 июля, 0:40

РФ атакует Харьков: на местах ударов вспыхнул пожар

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что было слышно два удара. Предварительно, попадание по нежилым помещениям, где вспыхнул пожар.

На данный момент информации о пострадавших нет. На месте работают ГСЧС.

31 июля, 0:22

В Харькове и области прогремели взрывы

В Харьковской области российские оккупанты пытаются наносить удары. Взрывы уже прогремели в Харькове и регионе.

Война в Украине — день 523 — новости Украины во время войны онлайн

31 июля, 0:03

Как ВСУ могут освободить Крым от РФ — мнение аналитиков

Оборона российских войск начала ослабевать на фронте. Воины Вооруженных сил Украины выходят на важные высоты, заставляют оккупантов выделять дополнительные резервы, наносят удары по складам с боеприпасами РФ.

По данным издания The Times, украинским защитниками удалось изменить логистику московских войск и усложнить перемещение армии РФ на фронте для дальнейшего успешного контрнаступления ВСУ.

Война в Украине — день 523 — новости Украины во время войны онлайнФото: Генштаб ВСУ

Война в Украине
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Многие ребята погибли на глазах, потому что стекли кровью: воспоминания очевидцев теракта в Оленовке

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