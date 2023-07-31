ВСУ вблизи Орехова и контрнаступление в Донецкой области: 523-й день войны

31 июля, 0:03

Как ВСУ могут освободить Крым от РФ — мнение аналитиков

Оборона российских войск начала ослабевать на фронте. Воины Вооруженных сил Украины выходят на важные высоты, заставляют оккупантов выделять дополнительные резервы, наносят удары по складам с боеприпасами РФ.

По данным издания The Times, украинским защитниками удалось изменить логистику московских войск и усложнить перемещение армии РФ на фронте для дальнейшего успешного контрнаступления ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ