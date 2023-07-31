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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Украине аграрии не испытывают дефицита для хранения зерна – нардеп Гайду

жнива
Фото: Unsplash

Украинские аграрии не испытывают проблем с хранением зерна, ведь в 2022 году от партнеров были получены рукава на хранение 15 млн тонн зерна, а также специальное оборудование.

Об этом заявил глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Александр Гайду.

— Сейчас недостатка мест для хранения зерна мы не ощущаем. В прошлом году от наших партнеров украинские аграрии бесплатно получили рукава для хранения 15 млн тонн зерна, а также оборудование для погрузки и выгрузки этих зерновых культур, — сказал Гайду.

По его словам, этого оборудования было достаточно, чтобы можно было сохранить прошлогодний урожай. Он заверил, что с учетом того, как идет сбор урожая, недостатка мест для хранения не будет.

При этом добавил, что если проблема с нехваткой мест для хранения зерна все же возникнет, то в Украине еще остались неиспользованные рукава для хранения зерновых с прошлого года.

— В случае чего можно будет провести перераспределение и обеспечить аграриев необходимым оборудованием, — отметил Гайду.

Тенденцию перехода украинских фермеров с выращивания зерновых на масличные культуры он объяснил умением наших аграриев реагировать на проблемы рынка.

Гайду подчеркнул, что хотя соя, подсолнечник и рапс дают меньшую урожайность, но тонна этих культур стоит дороже. Таким образом, по объемам будет продано меньше культур, но получено больше выручки.

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Источник: Верховная Рада
Аграрии, Верховна Рада, Зерно, Соняшникова олія
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