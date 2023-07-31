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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В Україні аграрії не відчувають дефіциту для зберігання зерна – нардеп Гайду

жнива
Фото: Unsplash

Українські аграрії не відчувають проблем зі зберіганням зерна, адже у 2022 році від партнерів було отримано рукави на зберігання 15 млн тонн зерна, а також спеціальне обладнання.

Про це заявив голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради Олександр Гайду.

– Нині браку місць для зберігання зерна ми не відчуваємо. Торік від наших партнерів українські аграрії безкоштовно отримали рукави для зберігання 15 млн тонн зерна, а також обладнання для навантаження й вивантаження цих зернових культур, – сказав Гайду.

За його словами, цього обладнання було достатньо, щоб можна було зберегти торішній урожай. Він додав, що з урахуванням того, як ідуть жнива, нестачі місць для зберігання не буде.

Водночас зауважив, якщо проблема з нестачею місць для зберігання зерна все ж таки виникне, то в Україні ще залишилися невикористані рукави для зберігання зернових з минулого року.

– У разі чого можна буде провести перерозподіл та забезпечити аграріїв необхідним обладнанням, – наголосив Гайду.

Тенденцію переходу українських фермерів із вирощування зернових на олійні культури він пояснив умінням наших аграріїв реагувати на проблеми ринку.

Гайду зазначив, що хоча соя, соняшник і ріпак дають меншу врожайність, але тонна цих культур коштує дорожче. Отже, за обсягами буде продано менше культур, але отримано більше виторгу.

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Джерело: Верховна Рада
Аграрії, Верховна Рада, Зерно, Соняшникова олія
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