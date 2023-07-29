Зерно РФ для Африки не поможет преодолеть кризис — глава МИД Италии

Разрешение Российской Федерации бесплатно передавать зерно африканским странам не даст возможность преодолеть кризис, спровоцированный выходом РФ из Черноморского зернового соглашения. Так считает министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По его словам, Италия настаивает на продолжении переговоров, которые касаются продолжения работы зернового коридора, а также поддерживает дипломатические усилия Турции. Таяни утверждает, что именно африканские страны платят за остановку зерновой сделки.

— Путь, предложенный Путиным, мол “мы дадим вам зерно бесплатно”, неправильный. Если мы не вернемся к соглашению, цены на зерно поднимутся, — обратил внимание глава итальянского МИД.

Во время саммита Россия-Африка российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы РФ обещает передать бесплатно в ближайшие месяцы по 25-50 тыс. тонн зерна шести африканским странам. Среди них — Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрея.

Однако в середине июля РФ заявила о выходе из Черноморского зернового соглашения, а затем начала наносить массированные удары по портовой инфраструктуре Украины. Впоследствии представители страны-агрессора заявили, что корабли в Черном море они будут считать якобы такими, которые перевозят военные грузы в Украину.

Источник: Ansa

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