Малиновская Ангелина, редактор ленты
РФ понимает, что первым упадет южный плацдарм, поэтому перетягивает резервы на восток — Черник
Удержание восточного плацдарма с политической точки зрения намного важнее, чем условный жест доброй воли с южного плацдарма.
Об этом в эфире Єдиних новин сказал военный эксперт Петр Черник.
Он отметил, что Россия, скорее всего, пойдет на перетягивание резервов с юга на восток.
— То, что россияне понимают, что, скорее всего, первым падет южный плацдарм, является аргументом того, что они очень сильно укрепляют Перекопский перешеек и так дефицитными ресурсами. Там строят очень серьезную линию укрепления. Если бы они были уверены, что удержат южный плацдарм, они бы этого не делали. На мой взгляд, удержание восточного плацдарма с политической точки зрения намного важнее, чем условный жест доброй воли с южного плацдарма, — говорит он.
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