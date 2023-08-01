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РФ понимает, что первым упадет южный плацдарм, поэтому перетягивает резервы на восток — Черник

РФ понимает, что первым упадет южный плацдарм, поэтому перетягивает резервы на восток — Черник
Фото: Getty Images

Удержание восточного плацдарма с политической точки зрения намного важнее, чем условный жест доброй воли с южного плацдарма.

Об этом в эфире Єдиних новин сказал военный эксперт Петр Черник.

Он отметил, что Россия, скорее всего, пойдет на перетягивание резервов с юга на восток.

— То, что россияне понимают, что, скорее всего, первым падет южный плацдарм, является аргументом того, что они очень сильно укрепляют Перекопский перешеек и так дефицитными ресурсами. Там строят очень серьезную линию укрепления. Если бы они были уверены, что удержат южный плацдарм, они бы этого не делали. На мой взгляд, удержание восточного плацдарма с политической точки зрения намного важнее, чем условный жест доброй воли с южного плацдарма, — говорит он.

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