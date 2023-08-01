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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

РФ розуміє, що першим упаде південний плацдарм, тож перетягує резерви на схід – Черник

РФ розуміє, що першим упаде південний плацдарм, тож перетягує резерви на схід – Черник
Фото: Getty Images

Утримання східного плацдарму з політичної точки зору є набагато важливішим, ніж умовний жест доброї волі з південного плацдарму.

Про це в ефірі Єдиних новин сказав військовий експерт Петро Черник.

Він зазначив, що Росія, скоріше за все, піде на перетягування резервів з півдня на схід.

– Те, що росіяни розуміють, що, найімовірніше, першим упаде південний плацдарм, є аргументом того, що вони дуже сильно укріплюють Перекопський перешийок і так дефіцитними ресурсами. Там будують дуже серйозну лінію укріплення. Якби вони були впевненні, що утримають південний плацдарм, вони б цього не робили. На мій погляд, утримання східного плацдарму з політичної точки зору є набагато важливішим, ніж умовний жест доброї волі з південного плацдарму, – говорить він.

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