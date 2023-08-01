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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Спецоперация в 5 областях: СБУ ликвидировала схему продажи фейковых документов иностранцам

СБУ ліквідувала підпільний паспортний стіл
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала масштабную схему производства фальшивых украинских документов. За их продажу дельцы получали миллионы гривен ежемесячно.

Спецоперация СБУ проходила в Винницкой, Львовской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях.

В результате удалось задержать организатора схемы и восемь его сообщников. Среди них есть и бывшее должностное лицо расформированной милиции.

Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів

По данным следствия, подпольный “паспортный стол” организовали несколько жителей Одессы. Цех для подделки документов они обустроили в специально арендованной квартире во Львове, у своих подельников.

Дельцы занимались серийным изготовлением и продажей фальшивых паспортов, документов на временное проживание в Украине и водительских прав.

Среди их основных клиентов были иностранцы, которые с помощью фейковых документов планировали легализоваться в Украине или уехать в страны Евросоюза. Злоумышленники создали “рекламную” страницу в соцсети Instagram, где обнародовали список “услуг”.

Стоимость фальшивок составляла от 8 до 14 тыс. грн за “документ”, в зависимости от его типа и срочности изготовления. К примеру, ID-карту гражданина Украины задержанные продавали в среднем по 11 тыс. грн.

– Учитывая сотни “заказов”, ежемесячно дельцы получали “прибыль” до 6 млн грн, — отметили в СБУ.

“Продукцию” злоумышленники рассылали по областям Украины своим подельникам, а те уже переправляли ее на почтовые адреса клиентов. Объем одной “оптовой партии” фейковых документов в один регион составлял от 100 до 500 единиц.

СБУ провела более 30 обысков в подпольном “цехе”, местах хранения и фасовки “документов” и по адресам проживания участников схемы. Удалось обнаружить:

  • бланки фальшивых документов;
  • печати и штампы, которые использовались для их изготовления;
  • оборудование, посредством которого наносились голографические защитные элементы;
  • мобильные телефоны и компьютеры с подтверждениями незаконной деятельности;
  • иностранную валюту.

Все участники схемы получили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов) и ч. 1 и ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов).

Организаторам и участникам схемы грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд отправил их под стражу и круглосуточный домашний арест.

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Источник: СБУ
Документи, паспорт України, СБУ
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