Спецоперация в 5 областях: СБУ ликвидировала схему продажи фейковых документов иностранцам

Служба безопасности Украины заблокировала масштабную схему производства фальшивых украинских документов. За их продажу дельцы получали миллионы гривен ежемесячно.

Спецоперация СБУ проходила в Винницкой, Львовской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях.

В результате удалось задержать организатора схемы и восемь его сообщников. Среди них есть и бывшее должностное лицо расформированной милиции.

По данным следствия, подпольный “паспортный стол” организовали несколько жителей Одессы. Цех для подделки документов они обустроили в специально арендованной квартире во Львове, у своих подельников.

Дельцы занимались серийным изготовлением и продажей фальшивых паспортов, документов на временное проживание в Украине и водительских прав.

Среди их основных клиентов были иностранцы, которые с помощью фейковых документов планировали легализоваться в Украине или уехать в страны Евросоюза. Злоумышленники создали “рекламную” страницу в соцсети Instagram, где обнародовали список “услуг”.

Стоимость фальшивок составляла от 8 до 14 тыс. грн за “документ”, в зависимости от его типа и срочности изготовления. К примеру, ID-карту гражданина Украины задержанные продавали в среднем по 11 тыс. грн.

– Учитывая сотни “заказов”, ежемесячно дельцы получали “прибыль” до 6 млн грн, — отметили в СБУ.

“Продукцию” злоумышленники рассылали по областям Украины своим подельникам, а те уже переправляли ее на почтовые адреса клиентов. Объем одной “оптовой партии” фейковых документов в один регион составлял от 100 до 500 единиц.

СБУ провела более 30 обысков в подпольном “цехе”, местах хранения и фасовки “документов” и по адресам проживания участников схемы. Удалось обнаружить:

бланки фальшивых документов;

печати и штампы, которые использовались для их изготовления;

оборудование, посредством которого наносились голографические защитные элементы;

мобильные телефоны и компьютеры с подтверждениями незаконной деятельности;

иностранную валюту.

Все участники схемы получили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов) и ч. 1 и ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов).

Организаторам и участникам схемы грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд отправил их под стражу и круглосуточный домашний арест.

Источник : СБУ

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