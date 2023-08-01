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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Спецоперація в 5 областях: СБУ ліквідувала схему продажу фейкових документів іноземцям

СБУ ліквідувала підпільний паспортний стіл
Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала масштабну схему виготовлення фальшивих українських документів. За їх продаж ділки отримували мільйони гривень щомісяця.

Спецоперація СБУ проходила у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській і Донецькій областях.

У результаті вдалося затримати організатора схеми та вісьмох його спільників. Серед них є і колишній посадовець розформованої міліції.

Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів
Виготовлення фальшивих документів

За даними слідства, підпільний “паспортний стіл” організували кілька мешканців Одеси. Цех для підробки документів вони облаштували в спеціально орендованій квартирі у Львові, у своїх спільників.

Ділки займалися серійним виготовленням та продажем фальшивих паспортів, посвідок на тимчасове проживання в Україні та посвідчень водія.

Серед їх основних клієнтів були іноземці, які за допомогою фейкових документів планували легалізуватися в Україні чи виїхати до країн Євросоюзу. Зловмисники створили “рекламну” сторінку в соцмережі Instagram, де оприлюднювали перелік “послуг”.

Вартість фальшивок становила від 8 до 14 тис. грн за “документ”, залежно від його типу та терміновості виготовлення. Наприклад, ID-картку громадянина України затримані продавали в середньому за 11 тис. грн.

– Враховуючи сотні “замовлень”, щомісяця ділки отримували “прибуток” до 6 млн грн, – зазначили в СБУ.

“Продукцію” зловмисники розсилали по областях України своїм спільникам, а ті вже переправляли її на поштові адреси клієнтів. Обсяг однієї “оптової партії” фейкових документів в один регіон становив від 100 до 500 одиниць.

СБУ провела понад 30 обшуків у підпільному “цеху”, місцях зберігання та фасування “документів” та за адресами проживання учасників схеми. Вдалося виявити:

  • бланки фальшивих документів;
  • печатки і штампи, які використовувалися для їх виготовлення;
  • обладнання, за допомогою якого наносилися голографічні захисні елементи;
    мобільні телефони та комп’ютери з доказами незаконної діяльності;
  • іноземну валюту.

Усі учасники схеми отримали підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів) та ч. 1 і ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів).

Організаторам та учасникам схеми загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд відправив їх під варту та під цілодобовий домашній арешт.

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Джерело: СБУ
Документи, паспорт України, СБУ
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