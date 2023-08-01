Спецоперація в 5 областях: СБУ ліквідувала схему продажу фейкових документів іноземцям

Служба безпеки України заблокувала масштабну схему виготовлення фальшивих українських документів. За їх продаж ділки отримували мільйони гривень щомісяця.

Спецоперація СБУ проходила у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській і Донецькій областях.

У результаті вдалося затримати організатора схеми та вісьмох його спільників. Серед них є і колишній посадовець розформованої міліції.

За даними слідства, підпільний “паспортний стіл” організували кілька мешканців Одеси. Цех для підробки документів вони облаштували в спеціально орендованій квартирі у Львові, у своїх спільників.

Ділки займалися серійним виготовленням та продажем фальшивих паспортів, посвідок на тимчасове проживання в Україні та посвідчень водія.

Серед їх основних клієнтів були іноземці, які за допомогою фейкових документів планували легалізуватися в Україні чи виїхати до країн Євросоюзу. Зловмисники створили “рекламну” сторінку в соцмережі Instagram, де оприлюднювали перелік “послуг”.

Вартість фальшивок становила від 8 до 14 тис. грн за “документ”, залежно від його типу та терміновості виготовлення. Наприклад, ID-картку громадянина України затримані продавали в середньому за 11 тис. грн.

– Враховуючи сотні “замовлень”, щомісяця ділки отримували “прибуток” до 6 млн грн, – зазначили в СБУ.

“Продукцію” зловмисники розсилали по областях України своїм спільникам, а ті вже переправляли її на поштові адреси клієнтів. Обсяг однієї “оптової партії” фейкових документів в один регіон становив від 100 до 500 одиниць.

СБУ провела понад 30 обшуків у підпільному “цеху”, місцях зберігання та фасування “документів” та за адресами проживання учасників схеми. Вдалося виявити:

бланки фальшивих документів;

печатки і штампи, які використовувалися для їх виготовлення;

обладнання, за допомогою якого наносилися голографічні захисні елементи;

мобільні телефони та комп’ютери з доказами незаконної діяльності;

мобільні телефони та комп’ютери з доказами незаконної діяльності; іноземну валюту.

Усі учасники схеми отримали підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів) та ч. 1 і ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів).

Організаторам та учасникам схеми загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд відправив їх під варту та під цілодобовий домашній арешт.

Джерело : СБУ

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