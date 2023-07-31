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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

СБУ заблокировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за пределы Украины

СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности нейтрализовала еще три схемы незаконного вывоза за пределы Украины мужчин призывного возраста. В разных регионах Украины были задержаны четыре организатора таких “трафиков”.

Как сообщили в СБУ, злоумышленники подыскивали желающих сбежать за границу на основании поддельных документов. Свои услуги они оценивали от $2,5 тыс. до $5 тыс. Сумма зависела от места жительства и срочности выезда.

В Киеве контрразведчики СБУ разоблачили на этом жителя столицы. Мужчина предлагал мужчинам призывного возраста выехать за границу в качестве волонтеров.

Злоумышленник пользовался связями с представителями местных благотворительных фондов и вносил клиентов в систему Шлях как водителей гуманитарных грузов. Во время обыска у него обнаружили полицейский жетон, который злоумышленник использовал в противоправной деятельности.

На Львовщине СБУ задержала экс-адвоката, который организовал собственный канал нелегальной миграции. Он предлагал выезд за границу на основании фейкового “удостоверения” участника общественной организации, который перевозит гумпомощь.

Еще двух злоумышленников разоблачили в Ровенской области. Они фиктивно трудоустраивали уклонистов на должность водителей в местную фирму, которая занимается международными перевозками в страны Евросоюза.

СБУ заблокировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за пределы Украины
Фото: СБУ
СБУ заблокировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за пределы Украины
Фото: СБУ
СБУ заблокировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за пределы Украины
Фото: СБУ
СБУ заблокировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за пределы Украины
СБУ заблокировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за пределы Украины
СБУ заблокировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за пределы Украины

Организаторам противоправных схем сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до девяти лет за решеткой с конфискацией имущества.

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Источник: СБУ
Київ, Львовская область, Ровенская область, СБУ, український кордон
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