СБУ заблокировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за пределы Украины

Служба безопасности нейтрализовала еще три схемы незаконного вывоза за пределы Украины мужчин призывного возраста. В разных регионах Украины были задержаны четыре организатора таких “трафиков”.

Как сообщили в СБУ, злоумышленники подыскивали желающих сбежать за границу на основании поддельных документов. Свои услуги они оценивали от $2,5 тыс. до $5 тыс. Сумма зависела от места жительства и срочности выезда.

В Киеве контрразведчики СБУ разоблачили на этом жителя столицы. Мужчина предлагал мужчинам призывного возраста выехать за границу в качестве волонтеров.

Злоумышленник пользовался связями с представителями местных благотворительных фондов и вносил клиентов в систему Шлях как водителей гуманитарных грузов. Во время обыска у него обнаружили полицейский жетон, который злоумышленник использовал в противоправной деятельности.

На Львовщине СБУ задержала экс-адвоката, который организовал собственный канал нелегальной миграции. Он предлагал выезд за границу на основании фейкового “удостоверения” участника общественной организации, который перевозит гумпомощь.

Еще двух злоумышленников разоблачили в Ровенской области. Они фиктивно трудоустраивали уклонистов на должность водителей в местную фирму, которая занимается международными перевозками в страны Евросоюза.

Организаторам противоправных схем сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до девяти лет за решеткой с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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