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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

В Крыму растет сопротивление, оккупанты в ответ усиливают террор и аресты – ГУР

Крим - інсталяція
Фото: УНИАН

На территории временно захваченного Крыма растет сопротивление оккупантам со стороны проукраински настроенного населения. В ответ на это российские силовики ужесточают террор.

Такие данные обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации ГУР, на полуострове становятся систематическими атаки на военные объекты РФ с применением “коктейлей молотова” (бутылок с легковоспламеняющейся смесью).

– Организаторами и исполнителями большинства из них являются именно граждане, которые поддерживают Украину, — подчеркнули в разведке.

В ответ на сопротивление и атаки оккупанты перевели личный состав войск РФ в состояние высокой боевой готовности. Они осуществляют мониторинг так называемых подозрительных лиц, которые могут потенциально иметь отношение к “инцидентам” в Крыму.

На полуострове проходят массовые задержания и аресты. Силовикам разрешено использовать физическую силу и оружие. Некоторые арестованные люди просто исчезают.

– Ряд граждан, отказавшихся получать российское гражданство, после проведенных арестов считаются “пропавшими без вести”, — отметили в разведке.

Против других проукраински настроенных людей оккупанты применяют административные наказания, большие штрафы, травлю, увольняют их с работы, лишают бизнеса и имущества.

Среди задержанных и арестованных в Крыму – много представителей крымскотатарского народа. Это, в частности, заместитель главы Меджлиса Нариман Джелял, общественный деятель Рустем Сеитмеметов, журналист и участник общественного объединения Крымская солидарность Тимур Ибрагимов.

Как известно, в оккупированном Крыму периодически происходят “хлопки”, то есть раздаются взрывы на военных объектах РФ. К примеру, 28 июля в Казачьей бухте (Севастополь) взорвался склад с боеприпасами.

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Источник: ГУР
Война в Украине, Крым, крымские татары, Разведка
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