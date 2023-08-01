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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

У Криму зростає спротив, окупанти у відповідь посилюють терор та арешти – ГУР

Крим - інсталяція
Фото: УНІАН

На території тимчасово захопленого Криму зростає спротив окупантам з боку проукраїнськи налаштованого населення. У відповідь на це російські силовики посилюють терор.

Такі дані оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За інформацією ГУР, на півострові стають систематичними атаки на військові об’єкти РФ із застосуванням “коктейлів молотова” (пляшок із легкозаймистою сумішшю).

– Організаторами та виконавцями більшості з них є саме цивільні громадяни, які підтримують Україну, – наголосили в розвідці.

У відповідь на спротив та атаки окупанти перевели особовий склад військ РФ у стан високої бойової готовності. Вони здійснюють моніторинг так званих підозрілих осіб, які потенційно можуть мати стосунок до “інцидентів” у Криму.

На півострові відбуваються масові затримання та арешти. Силовикам дозволено застосовувати фізичну силу та зброю. Деякі арештовані люди просто зникають.

– Низка громадян, які відмовились отримувати російське громадянство, після проведених арештів вважаються “зниклими безвісти”, – зазначили в розвідці.

Проти інших проукраїнськи налаштованих людей окупанти застосовують адміністративні покарання, великі штрафи, цькування, звільняють їх із роботи, позбавляють бізнесу та майна.

Серед затриманих та заарештованих у Криму – багато представників кримськотатарського народу. Це, зокрема, заступник голови Меджлісу Наріман Джелял, громадський діяч Рустем Сеітмеметов, а також журналіст та учасник громадського об’єднання Кримська солідарність Тимур Ібрагімов.

Як відомо, в окупованому Криму періодично відбувається “бавовна”, тобто лунають вибухи на військових об’єктах РФ. Наприклад, 28 липня в Козачій бухті (Севастополь) вибухнув склад з боєприпасами.

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Керченський міст, Кримський міст

Джерело: ГУР
Війна в Україні, Крим, кримські татари, Розвідка
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