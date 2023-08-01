В разведке Британии назвали, какие проблемы ждут россиян на Юге

Командиры российской армии на Юге Украины, наиболее вероятно, будут иметь проблемы из-за нехватки артиллерийских боеприпасов и резервов, а также из-за обеспечения флангов подразделений в обороне.

Об этом в разведке Минобороны Великобритании сообщили 1 августа.

По данным, имеющимся в распоряжении британского оборонного ведомства, 58 общевойсковая армия РФ, которая противостоит Силам обороны Украины к югу от Орехова Запорожской области, страдает от боевой усталости и истощения передовых полков.

На неважное состояние этих российских военных, отмечают британские разведчики, повлияли напряженные бои, продолжающиеся уже более восьми недель.

Далее к востоку, к югу от Великой Новоселки Донецкой области, российские войска, стянутые для обороны из Восточного и Южного военных округов, имеют проблемы с координацией.

– Части 5 общевойсковой армии, вероятно, также будут находиться под особым давлением и, очевидно, чувствуют, что вопрос ротации с линии фронта назрел очень давно, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 524-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник : Ministry of Defence

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