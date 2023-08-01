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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У розвідці Британії назвали, які проблеми чекають на росіян на Півдні

У розвідці Британії назвали, які проблеми чекають на росіян на Півдні
Фото: Dreamstime

Командири російської армії на Півдні України, найбільш імовірно, матимуть проблеми через брак артилерійських боєприпасів та резервів, а також через забезпечення флангів підрозділів в обороні.

Про це в розвідці Міноборони Великої Британії повідомили 1 серпня.

За даними, які є в розпорядженні британського оборонного відомства, 58 загальновійськова армія РФ, яка наразі протистоїть Силам оборони України на південь від Оріхова Запорізької області, страждає від бойової втоми та виснаження передових полків.

На кепський стан цих російських військових, зазначають британські розвідники, вплинули напружені бої, що точаться вже понад вісім тижнів.

Далі на схід, на південь від Великої Новосілки Донецької області, російські війська, що стягнуті для оборони з Східного та Південного військових округів, мають проблеми з координацією.

Оріхів та Велика Новосілка

– Частини 5 загальновійськової армії, ймовірно, теж перебуватимуть під особливим тиском й, очевидно, відчувають, що питання ротації з лінії фронту назріло дуже давно, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 524-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Війна в Україні, Донецька область, Запорізька область, Російська агресія, РФ
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