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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Ждали в Африке, Китае и Израиле: РФ во время ночной атаки на Измаил уничтожила 40 тыс. т зерна

Ждали в Африке, Китае и Израиле: РФ во время ночной атаки на Измаил уничтожила 40 тыс. т зерна

Вследствие сегодняшней ночной атаки РФ на морской порт Измаил Одесской области и инфраструктуру Украинского дунайского пароходства уничтожено 40 тыс. тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китая и Израиля.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Александр Кубраков.

— Россияне нанесли удары по складам и элеваторам с зерном — повреждено почти 40 тыс. тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китай, Израиль. Наибольшие разрушения получил порт Измаил. Поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского дунайского пароходства — ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае, — написал он в Facebook.

Кубраков опубликовал фото разрушенной инфраструктуры портов Дунайского кластера, которые были атакованы российскими дронами.

Ждали в Африке, Китае и Израиле: РФ во время ночной атаки на Измаил уничтожила 40 тыс. т зерна
Ждали в Африке, Китае и Израиле: РФ во время ночной атаки на Измаил уничтожила 40 тыс. т зерна
Ждали в Африке, Китае и Израиле: РФ во время ночной атаки на Измаил уничтожила 40 тыс. т зерна
Ждали в Африке, Китае и Израиле: РФ во время ночной атаки на Измаил уничтожила 40 тыс. т зерна

— Это те порты, которые сегодня стали основой глобальной продовольственной безопасности, — подчеркнул министр.

Он призвал мир к сопротивлению.

— Атаки на украинские порты – угроза миру. Мы способны оградить себя, наши силы ПВО умеют эффективно применять оружие. Нам нужно его больше. Каждая установка – сохраненная жизнь. Скорость и решительность – это удел сильных, — резюмировал Кубраков.

Напомним, что ночью 2 августа российские войска направили ударные беспилотники на юг Одесской области.

По данным Офиса генпрокурора, от обстрелов повреждениям и разрушениям подверглись элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения.

Также существенно разрушено трехэтажное здание морского вокзала.

Фото: Александр Кубраков

Измаил, Война в Украине, Зерно, Одесская область, Російська агресія
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