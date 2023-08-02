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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Чекали в Африці, Китаї та Ізраїлї: РФ під час нічної атаки на Ізмаїл знищила 40 тис. т зерна

Чекали в Африці, Китаї та Ізраїлі: РФ під час нічної атаки на Ізмаїл знищила 40 тис. т зерна

Унаслідок сьогоднішньої нічної атаки РФ на морський порт Ізмаїл Одеської області та інфраструктуру Українського дунайського пароплавства знищено 40 тис. тонн зерна, на яке очікували країни Африки, Китаю та Ізраїлю.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

– Росіяни завдали ударів по складах і елеваторах із зерном – пошкоджено майже 40 тис. тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль. Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського дунайського пароплавства – ключового українського вантажоперевізника на Дунаї, – написав він у Facebook.

Кубраков оприлюднив фото зруйнованої інфраструктури портів Дунайського кластеру, які були атаковані російськими дронами.

Чекали в Африці, Китаї та Ізраїлі: РФ під час нічної атаки на Ізмаїл знищила 40 тис. т зерна
Чекали в Африці, Китаї та Ізраїлі: РФ під час нічної атаки на Ізмаїл знищила 40 тис. т зерна
Чекали в Африці, Китаї та Ізраїлі: РФ під час нічної атаки на Ізмаїл знищила 40 тис. т зерна
Чекали в Африці, Китаї та Ізраїлі: РФ під час нічної атаки на Ізмаїл знищила 40 тис. т зерна

– Це ті порти, які сьогодні стали основою глобальної продовольчої безпеки, – наголосив міністр.

Він закликав світ до опору.

– Атаки на українські порти – загроза світу. Ми здатні захистити себе, наші сили ППО вміють ефективно застосовувати зброю. Нам потрібно її більше. Кожна установка – збережене життя. Швидкість і рішучість – це доля сильних, – резюмував Кубраков.

Нагадаємо, що уночі 2 серпня російські війська спрямували ударні безпілотники на південь Одеської області.

За даними Офісу генпрокурора, від обстрілів пошкоджень і руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські й адміністративні приміщення.

Також суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля морського вокзалу.

Фото: Олександр Кубраков

Ізмаїл, Війна в Україні, Зерно, Одеська область, Російська агресія
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