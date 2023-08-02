Татьяна Забожко, редактор ленты
С начала полномасштабного вторжения ВСУ сожгли уже 700 вражеских РСЗО – Генштаб
Вооруженные силы Украины с момента полномасштабного вторжения РФ сожгли уже 700 вражеских реактивных систем залпового огня.
700-ю единицу РСЗО Силы обороны ликвидировали накануне, отмечают в Генштабе ВСУ.
Потери РФ на 2 августа 2023
- личного состава – около 247 230 (+540),
- танков ‒ 4 217 (+1),
- боевых бронированных машин ‒ 8 213 (+8),
- артиллерийских систем – 4 866 (+27),
- реактивных систем залпового огня – 700 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 463 (+1),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 311,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 042 (+15),
- крылатых ракет ‒ 1 347,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 349 (+25),
- специальной техники – 718.
Полномасштабная война в Украине длится уже 525-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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