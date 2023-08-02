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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

С начала полномасштабного вторжения ВСУ сожгли уже 700 вражеских РСЗО – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины с момента полномасштабного вторжения РФ сожгли уже 700 вражеских реактивных систем залпового огня.

700-ю единицу РСЗО Силы обороны ликвидировали накануне, отмечают в Генштабе ВСУ.

Потери РФ на 2 августа 2023

  • личного состава – около 247 230 (+540),
  • танков ‒ 4 217 (+1),
  • боевых бронированных машин ‒ 8 213 (+8),
  • артиллерийских систем – 4 866 (+27),
  • реактивных систем залпового огня – 700 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 463 (+1),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 311,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 042 (+15),
  • крылатых ракет ‒ 1 347,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 349 (+25),
  • специальной техники – 718.

Полномасштабная война в Украине длится уже 525-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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